삼성전자, AI 기반 '가전제품 원격 진단' 글로벌 확대

삼성전자는 인공지능(AI) 기반 '가전제품 원격 진단(HRM)' 서비스를 120여개 국가로 확대했다고 21일 밝혔다. 2020년 한국에서 처음 도입한 이 서비스는 스마트홈 플랫폼 스마트싱스에 연결된 제품의 상태를 AI로 분석해 상담사가 엔지니어 수준의 진단과 상담을 제공한다.

지난해 영어를 사용하는 미국·영국·프랑스 등 10개 국가에서 시범 운영을 진행했으며, 올해는 지원 언어를 스페인어·포르투갈어·아랍어 등 17개 언어로 확대해 120여개 국가에서 이용할 수 있다.

가전제품 원격 진단 서비스를 이용하면 사용자는 제품의 이상 상태를 설명하지 않아도 전문적인 진단을 받을 수 있다. 출장 서비스 없이 문제를 해결할 수 있어 시간과 비용 또한 아낄 수 있다. 32인치 스크린이 탑재된 패밀리허브 냉장고와 AI 홈 터치스크린을 탑재한 냉장고, 세탁기 등 스크린이 있는 제품은 화면 공유를 통해서도 원격 진단을 받을 수 있다.





유미영 삼성전자 DA사업부 부사장은 "앞으로도 AI를 적용한 차별화된 제품과 서비스로 'AI 가전은 삼성' 공식을 공고히 하고 고객 만족도를 높일 것"이라고 말했다.





