IBK證 "증시 단기 저점 임박…저가 매수 구간 진입 전망"

국내 증시가 단기 저점에 근접한 것으로 예상되는 만큼 저가 매수 기회로 삼아야 된다는 분석이 나왔다.

21일 변준호 IBK투자증권 연구원은 "시장의 낙폭과 시장 관련 지표의 수치들 및 이벤트 등을 고려했을 때 이번 주 후반 혹은 다음 주 초, 중반에 증시는 단기 저점을 통과할 것으로 예상된다"며 이같이 전망했다.

변 연구원은 증시 저점 임박을 뒷받침하는 요인으로 ▲국내 펀더멘탈 개선 ▲정부 정책 기조 재조정 가능성 ▲원·달러 환율 1400원 저항 ▲삼성전자 주가 지지선 ▲엔비디아 실적 변수 등으로 꼽았다.

그는 "펀더멘탈 개선 과정 중에 나타나는 단기 조정 폭을 과거와 비교했을 때 상당 부분 반영했을 가능성이 크다"며 "현재 국내 경기 및 실적 전망은 다소 개선되는 양상을 보이고 있는데 올해 성장률 컨센서스는 1%로 소폭 상향 조정됐고 내년 성장률 컨센서스는 1.8% 수준에서 유지되고 있다"고 설명했다.

이어 "주요 경제 지표들이 반등하고 있고 분기별 성장률 개선 흐름이 나타나고 단기적으로 경기 우려가 완화되고 있는 상황"이라며 "실적 전망 역시 완만한 반등 추이 및 개선 기대감을 유지하고 있다"고 강조했다.

정부 정책 측면에서는 최근 증시 부진이 세제 개편안과 대주주 요건 강화, 배당 정책 등에 대한 재검토 가능성을 높이고 있다고 분석했다. 그는 "국회와 정부는 개편안 발표 이후 간담회 등 시장과의 소통을 통해 세제개편안에 대해 부분적인 재검토에 돌입한 상황"이라며 "시장참여자들의 우려가 높은 이슈에 대해 더욱 민감하게 사안을 살필 것으로 예상된다"고 말했다.

원·달러 환율 역시 1400원에 근접하며 저항 가능성이 커지고 있다. 미국의 금리 인하 기대가 커지고 있는 만큼, 환율이 1400원을 강하게 돌파할 가능성은 작다고 전망했다. 또한 삼성전자가 최근 반락하며 20일 이동평균선 부근인 7만원 수준까지 하락하는 등 현 수준에서 지지 가능성이 있다고 평가했다.





마지막으로 이달 27일 발표될 엔비디아 실적이 단기 시장 분위기를 좌우할 변수로 꼽혔다. 그는 "2분기 실적이 컨센서스를 상회하는지 여부가 인공지능(AI) 센티멘트를 단기적으로 결정하는 변수가 될 전망"이라며 "예상치를 하회할 경우 AI 거품론이 더 거세질 가능성도 공존한다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

