시진핑, 집권뒤 두번째 티베트 방문…자치구 설립기념 행사 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시진핑 중국 국가주석이 20일(현지시각) 시짱(西藏·티베트) 자치구 60주년 행사 참석을 위해 티베트 성도 라싸(拉薩)를 찾았다. 인도와 국경을 맞댄 티베트에 시 주석이 방문한 건 집권 이래 두 번째다. 앞서 시 주석은 2021년 7월 티베트를 처음 공개 시찰한 바 있다.

중국 관영 신화통신은 이날 시 주석이 낮 전용기를 타고 라싸에 도착했으며 중국 공산당 역사상 최초로 국가주석 자격으로 시짱자치구 설립 기념행사에 참석한다고 보도했다.

이는 당이 티베트를 매우 중시하며 티베트족 간부와 주민에 세심한 관심을 보인다는 의미라고 신화통신은 설명했다. 이번 일정에는 중국 공산당 공식 서열 4위와 5위인 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석과 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기가 함께했다. 시짱 자치구 설립 60주년 경축 행사는 오는 21일 오전 10시(현지시간)에 개최된다.

연합뉴스

AD

시짱 자치구는 티베트의 정신적 지도자인 달라이 라마가 1959년 티베트 독립을 위한 봉기를 주도했다가 실패하고 인도로 망명한 뒤 6년 만인 1965년 설립됐다. 내몽골, 신장위구르, 광시, 닝샤에 이은 중국의 5번째이자 마지막으로 설립된 자치구다.

이번 방문은 국경지대에서 무력 충돌을 빚었던 중국과 인도가 5년 만에 관계 개선에 나선 가운데 이뤄졌다. 중국과 인도는 2020년 히말라야 분쟁지역에서 양국 군인들 간 발생한 유혈 충돌 이후 앙숙과도 같았던 관계의 개선을 시도하고 있다.





AD

최근 중국은 90세를 맞은 달라이 라마의 후계 문제를 둘러싸고 대립하고 있다. 달라이 라마는 환생에 의한 후계자 제도를 이어가겠다면서 환생자를 인정할 유일한 권한은 자신이 설립한 비영리 재단에 있다고 밝혔지만 중국은 달라이 라마의 승계는 정부의 승인이 필요하다는 입장이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>