[내일날씨] 낮 최고 35도 무더위…수도권·남부지방 소나기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목요일인 21일은 무더위가 이어지면서 곳곳에 소나기가 내리겠다.

수도권과 강원 북부 내륙·산지, 남부지방에 늦은 새벽부터 오후 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠으며, 제주에도 가끔 비가 내리겠다.

예상 강수량은 제주도·서울·인천·경기 북부·서해5도·강원 북부 내륙·산지 5∼40㎜, 광주·전남·부산·울산·경남 5∼60㎜, 전북 동부·대구·경북 남부 내륙 5∼40㎜다.

낮 최고기온은 30∼35도로 예보됐다. 최고 체감온도 역시 35도 안팎으로 매우 무덥겠다.

서울을 비롯해 전국적으로 장맛비가 본격적으로 시작된 2일 서울 영등포구 여의도에서 출근길에 나선 직장인들이 우산을 쓰고 이동하고 있다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다. 다만 새벽부터 아침 사이 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

