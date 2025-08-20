해남 송호해수욕장 '대박'…한 달간 방문객 2만명 육박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년 대비 4천명 늘어난 1만8천명 몰려

대형 공연 대신 '소규모 버스킹'으로 승부

전남 해남군은 지난 7월 18일부터 한 달간 송호해수욕장에 1만7,893명의 피서객이 몰린 것으로 집계됐다고 20일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간 1만3,537명보다 32.2%(4,356명) 늘어난 수치로, 포스트 코로나 시대 본격적인 여행 수요 회복을 보여주는 지표로 해석된다. 올해 방문객 급증은 전 연령대를 아우르는 다양한 프로그램 운영이 주효했던 것으로 분석된다.

해남송호해수욕장에 지난 한 달간 1만7,893명의 피서객이 방문했다. 해남군 제공

군은 대규모 공연 대신 소규모 버스킹 공연을 기간 내내 진행하고, 모래조각 전시와 어린이놀이터(워터슬라이드·에어풀장)를 설치했다. 또 바나나보트·패들보드·플라이피쉬보트·래프팅보트 등 수상레저 체험 행사와 지역 특산물을 활용한 해변펍도 운영해 호응을 얻었다.

특히 패들보드 오래 버티기 및 경주 대회, 래프팅보트 단체 경기, OX퀴즈 등 참여형 현장 이벤트를 통해 수상레저 체험권과 해남 특산물인 전복을 증정하는 이벤트가 피서객들에게 특별한 추억을 선사했다고 군은 설명했다. 해변 물놀이터와 이국적 감성을 연출한 포토존도 큰 인기를 끌며 가족 단위 방문객부터 청년층, 외국인 관광객까지 폭넓은 계층의 참여를 끌어냈다.

군은 안전하고 쾌적한 해수욕장 조성을 위해 개장 전후 안전관리 및 청소인력을 배치하고, 안전·야간부표와 인명구조함 등 안전시설을 확충했다. 또 관련 기관과의 협력체계를 구축해 이용객 안전 확보에 만전을 기했다고 밝혔다.





군 관계자는 "해남의 아름다운 자연과 다양한 콘텐츠가 어우러져 최고의 여름 해수욕장을 만들어냈다"며"앞으로도 다채롭고 안전한 해수욕장 운영을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





