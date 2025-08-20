YGPA, 전남 MICE 얼라이언스 신규 회원 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-MICE 미래 여는 거점 여수세계박람회장

여수광양항만공사(사장 직무대행 황학범, 이하 YGPA)는 MICE 활성화 및 관광 경쟁력 강화를 위해 전남관광재단에서 추진중인 '전남 MICE 얼라이언스'의 신규 회원으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

전남 MICE 얼라이언스는 회의(Meetings), 인센티브 여행(Incentives), 컨벤션(Conventions), 전시회(Exhibitions) 등 MICE 산업 전반의 경쟁력 강화와 공동 시너지 창출을 목표로, 컨벤션센터·호텔·관광지 등 다양한 기관과 기업이 참여하는 협력 네트워크다.

박람회장 전경.

여수세계박람회장은 여수엑스포컨벤션센터의 대형 회의장과 전시장, 여수세계박람회특구 내 특급호텔과 관광명소 등 우수한 인프라를 기반으로 K-MICE 거점으로 평가받고 있다.

YGPA 황학범 사장 직무대행은 "여수엑스포컨벤션센터는 지역을 대표하는 MICE 개최 장소로서 무궁무진한 잠재력을 갖추고 있다"며 "이번 얼라이언스 가입을 계기로 전남 MICE 산업 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





한편, YGPA는 이번 얼라이언스 가입과 동시에, 전남도와 여수시 등 관계기관과 협력해 국제회의, 전시·박람회, 기업행사 등 국내외 MICE 행사 유치를 강화하고, 이를 위한 지속적인 마케팅 활동을 추진할 계획이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

