역세권 및 교통 호재까지 더한 ‘숭의역 라온프라이빗 스카이브’ 9월 분양

- 초역세권에 GTX, KTX까지 더한 주거단지… 높은 집값 상승세에 분양시장 ‘주목’

- 수인분당선 숭의역 바로 앞… 인천발KTX, GTX-B 수혜로 높은 주거 가치 ‘기대’

인천에 새로운 초역세권 프리미엄 주거단지가 분양을 앞두고 있어 관심이 쏠리고 있다. 특히 초역세권과 함께 KTX와 GTX 등의 대형 교통 호재까지 갖추고 있다는 점에서 더욱 높은 주거 가치를 평가받고 있다.

노선이 촘촘하게 들어선 수도권 지하철은 어디든 쉽고 빠르게 이동할 수 있다. 또 전철역을 중심으로 생활 인프라가 풍부하게 조성되는 경우가 많아 주거 편의성도 높다. 이러한 장점으로 수도권 역세권 아파트는 일반 아파트보다 높은 인기를 나타내고 있다.

한국부동산원과 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 평균 청약 경쟁률은 18.67대 1로 집계됐다. 특히 지하철역이 반경 500m에 자리한 역세권 아파트들의 청약 경쟁률은 52.4대 1로 전체 평균의 약 3배가 높은 것으로 조사됐다.

여기에 교통 호재까지 더해지면 주거 가치는 더욱 높아진다. 역세권에서 한층 더 개선된 교통 인프라를 누릴 수 있다는 기대감이 반영되기 때문이다. GTX, KTX 등이 대표적인 사례로 손꼽힌다. 실제 역세권에 교통 호재 수혜까지 예정된 곳들은 높은 집값 상승세를 이어가고 있다.

국토교통부 실거래가에 따르면, 인천 송도에서는 GTX-B 노선 수혜가 기대되는 인천 1호선 인천대입구역 바로 인근에 자리한 '송도 더샵 파크애비뉴' 전용 84㎡가 올해 6월 12억6,000만원(32층)에 매매됐다. 이 단지의 지난 2월 실거래가는 11억9,000만원(39층)이었다. 반년도 되지 않아 7,000만원이 오른 것이다.

또 GTX-A와 SRT가 운행되는 동탄역이 바로 인근에 자리한 동탄신도시 소재 '동탄역 한화 꿈에그린 프레스티지' 전용 84㎡의 올해 7월 실거래가는 12억4,500만원(22층)으로 지난 2월 11억7,800만원(25층)보다 6,700만원 상승했다.

부동산 전문가들은 "부동산시장에서 가장 큰 호재로 일컬어지는 '교통'이 보장되는 '역세권' 아파트는 입지가 한정적인 만큼 높은 희소가치를 갖춘 것이 특징"이라며 "높은 주거 선호도를 바탕으로 환금성도 우수해 향후 집값 상승 면에서도 절대적으로 유리하다"고 설명했다.

- 도보 5분 초역세권에 GTX, KTX 수혜를 동시에… 인천의 새로운 주거 프리미엄 '눈길'

이런 가운데, 인천 중구 신흥동에서 초역세권 주상복합단지가 9월 중 분양에 나서 화제다. 라온건설의 '숭의역 라온프라이빗 스카이브'가 바로 그 주인공이다.

'숭의역 라온프라이빗 스카이브'는 숭의역이 도보 약 5분 거리에 자리한 초역세권으로 서울 강남, 수원, 성남 등 수도권 주요 지역을 환승 없이 한 번에 이동할 수 있다. 또 숭의역에서 두 정거장 떨어진 송도역에 인천발 KTX가 오는 2026년 운행될 예정이다. 여기에 인천 송도에서 서울역, 청량리역 등을 연결하는 GTX-B 노선까지 추진되고 있다. 이밖에 수도권제2순환고속도로와 경인고속도로의 거리도 인접해 차량 이동도 수월하다.

이 단지는 인천광역시 중구 신흥동 일원에 위치하며, 지하 5층~지상 41층 4개 동, 아파트 전용 59·84㎡ 총 440세대 중 170세대가 일반분양될 예정이다. 오피스텔은 전용 44㎡ 168실 규모로 조성될 예정이다.

- 초등학교 바로 앞, 다양한 학군 '도보권'… 풍부한 생활 인프라에 대형 개발 호재 수혜까지

교육 환경도 눈길을 끈다. '숭의역 라온프라이빗 스카이브'는 100m 이내 거리에 신광초교가 자리하고 있다. 이와 함께 송도중, 신흥중, 광성중·고, 인천중앙여고 등의 다양한 학군이 도보권에 위치해 안심 통학 환경이 마련돼 있다.

생활 인프라도 풍부하다. '숭의역 라온프라이빗 스카이브' 인근에는 이마트, 홈플러스 등 대형유통시설과 함께 행정복지센터, 중구청, 인천세무서 등 공공기관이 위치한다. 특히 단지 도보 10분 거리에는 인하대병원이 자리하고 있어, 양질의 의료서비스도 누릴 수 있다. 여기에 단지 반경 1.5㎞ 내에는 인천세관역사공원, 자유공원 등 풍부한 녹지공간과 인천시립도원체육관, 인천축구전용경기장 등 체육·문화시설도 자리하고 있다.

대형 개발 호재로 인한 미래가치도 기대된다. 단지 옆 인천 내항을 중심으로 추진되는 '제물포 르네상스 복합개발사업'이 대표적이다.

'제물포 르네상스 복합개발사업'은 오는 2040년까지 3단계에 걸쳐 추진될 예정이다. 인천시는 이곳이 원도심과 문화관광, 산업경제, 내항 개발 등 4가지 복합개발을 통해 미래형 도시로 탈바꿈할 것으로 기대하고 있다. 특히 이 사업의 핵심인 '인천항 내항 1·8부두 재개발 사업'이 주목된다. 내항 1·8부두 약 42만9,000㎡ 부지에 주거, 상업, 문화복합 시설을 2028년까지 조성하는 것을 목표로 향후 인천을 대표하는 해양 도심 공간으로 탄생할 전망이다.

우수한 상품성도 돋보인다. '숭의역 라온프라이빗 스카이브'는 41층의 높이로 조성돼 탁 트인 조망권을 확보했다. 특히 인천 내항을 중심으로 수려한 오션뷰 조망(일부 세대)도 누릴 수 있다는 점이 주목된다. 수도권에서 바다 조망이 확보된 곳은 높은 희소가치를 평가받는다.





'숭의역 라온프라이빗 스카이브' 견본주택은 인천광역시 남동구 구월동 일원에 마련될 예정이다.





