경기관광공사, 장애인 '무장애관광' 신규코스 개발 확대

경기도가 최근 개발한 장애인을 위한 무장애 관광 신규코스에서 시범사업을 추진한다.

경기관광공사는 시·청각 및 지체, 발달 장애인, 고령자, 영유아 동반가족 등 6개 유형의 관광 약자가 안전하고 편리하게 여행할 수 있도록 맞춤형 무장애 관광 신규 코스를 개발, 시범사업을 진행한다고 20일 밝혔다.

경기관광공사가 최근 개발한 장애인 대상 무장애관광 신규코스를 찾은 장애인들이 기념사진을 찍고 있다. 경기관광공사 제공

경기관광공사는 오는 10월까지 총 9차례에 걸쳐 지체 장애인을 위한 가평 코스 등 시범 관광을 진행한다. 참가자들은 국립유명산자연휴양림 숲 해설, 가평베고니아새정원 체험 등 코스를 직접 경험하며 이동 편의성과 접근성을 점검하게 된다.





경기관광공사 관계자는 "이번 사업은 단순한 투어 운영이 아니라, 관광 약자에게 적합한 코스를 발굴하고 검증해 실질적인 여행 정보를 제공하는 과정"이라며 "누구나 불편 없이 즐길 수 있는 무장애 관광환경을 도내 전역으로 확산시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

