2연패 도전 박현경, "작년 우승 순간이 아직도 생생하다"

KLPGA 투어 BC카드·한경 레이디스컵 출전

포천힐스CC 개최, 올해 총상금 15억원 규모

작년 윤이나, 박지영과 4차 연장 명승부 우승

박현경이 2연패에 도전한다.

21일부터 나흘간 경기도 포천시 포천힐스 컨트리클럽(파72·6663야드)에서 열리는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 BC카드·한경레이디스컵이 격전지다. 작년보다 총상금 규모가 1억원 늘어 15억원이다. 우승 상금도 종전 2억5200만원에서 2억7000만원으로 늘어났다.

박현경이 BC카드·한경 레이디스컵에서 2연패에 도전한다. 사진제공=KLPGA

박현경은 지난해 6월에 열린 이 대회에서 4차 연장 끝에 우승한 뒤 그다음 대회였던 맥콜·모나 용평오픈도 우승했다. 2주 연속 정상에 오른 좋은 기억이 있다. 작년 대회에선 윤이나, 박지영과 명승부가 펼쳐졌다. 지난 5월 E1 채리티오픈에서 우승해 KLPGA 투어 통산 8승을 쌓았다.





박현경은 "작년 우승 순간이 아직도 생생하다"며 "4차 연장에서 두 번째 샷인 우드 샷이 100분의 1 확률처럼 완벽하게 맞아떨어져 2온에 성공했을 때는 정말 벅찼다"고 돌아봤다. 이어 "최근 강점이라 생각했던 아이언 샷감이 올라오지 않아 아쉬웠지만 포천힐스 컨트리클럽은 정확한 샷과 코스 공략이 중요하기 때문에 집중해서 감을 끌어 올리겠다"고 2연패에 나서는 각오를 말했다.





노우래 기자

