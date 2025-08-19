신상진 시장 "지속적인 대비태세가 진정한 평화 든든한 뒷받침"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장, 국가중요시설 테러 대비

통합대응훈련 참관·훈련 참여자 격려

신상진 성남시장이 19일 오후 2시 금융결제원 분당센터에서 실시된 '국가중요시설 테러 대비 민·관·군·경·소방 통합대응훈련'에 참석해 참여자들을 격려했다.

신상진 성남시장이 국가중요시설 테러대비 통합대응훈련에 참석해 훈련 상황을 점검하고 있다. 성남시 제공

이번 훈련은 을지연습의 일환으로 국가중요시설인 금융결제원의 테러 위협 대응능력 강화를 목적으로 실시됐다. 특히 관련 기관 간 협조체계 점검을 통해 통합대응능력 향상에 중점을 뒀다.

신상진 시장은 훈련 참관 후 "민·관·군·경·소방 관계자 여러분의 헌신적 노력이 있기에 시민들이 안전하고 평온한 일상을 누릴 수 있다"며 "진정한 평화와 시민의 안전한 삶은 이러한 지속적인 대비태세로 든든하게 뒷받침된다"고 말했다.

이어 "무더운 날씨에도 불구하고 훈련에 참여해 주신 모든 관계자, 특히 군·경·소방 관계자들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "이번 훈련의 의미를 시민들에게 널리 알려 국가안보 의식을 제고하고, 평상시 대비태세의 중요성을 인식하는 계기로 삼겠다"고 덧붙였다.





신상진 성남시장이 국가중요시설 테러대비 통합대응훈련에 참석해 주요 기관장들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

이날 대응훈련에는 신상진 성남시장을 비롯해 △행정안전부 을지연습 중앙통제관 △금융위원회 감사 담당관 △금융결제원장 △제55보병사단장 △제15특수임무비행단 기지 방호전대장 △제170여단장 △분당경찰서장 △분당소방서장 △분당구청장 등 주요 기관장이 참석했으며, 총 9개 기관에서 200여 명이 참여했다.





