'함께 만드는 K농정 협의체' 출범…농업인·전문가·소비자와 국정과제 실행방안 구체화

19일 첫 회의
공동대표로 청년 농업인 위촉
올해 말까지 집중 운영
새 정부의 농정 분야 국정과제의 실행방안을 구체화할 민·관 농정 협의체가 본격 가동된다.
농림축산식품부는 19일 오후 정부세종컨벤션센터에서 '함께 만드는 K농정 협의체' 출범식을 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에서는 농정 협의체 공동대표 및 위원에 대한 위촉장을 수여하고, K농정 협의체 구성 및 운영계획을 설명했다. 또 새 정부 국정기획위원회 국정과제 제안안의 주요 내용을 공유했다. 이어 분과별로 대표 선출과 핵심 논의 과제 선정 등 분과별 착수 회의를 진행했다.
협의체를 이끌 공동대표는 송미령 농식품부 장관과 한국 농업의 미래를 이끌어갈 젊은 농업인들의 다양한 목소리를 담아 내기 위해 류진호 한국4-H청년농업인연합회 회장이 맡기로 했다. 류 공동대표는 2017년 한국농수산대학교 과수학과를 졸업한 후 전남 고흥에서 유자 농장을 경영하고 있는 청년 농업인이다.
협의체는 새 정부 국정과제에 대한 사회적 합의와 공감대를 형성하고, 추가·보완 할 과제를 발굴하고 논의해 구체적인 실행 방안을 마련하는 등 새 정부가 추진할 농정과제의 추진 동력을 확보하기 위해 마련됐다. 협의체는 국정과제 등을 기반으로 ▲식량·유통 ▲미래농업·수출 ▲농촌 ▲농업·축산경영 ▲동물복지 등 5개 분과, 10개 소분과로 구성하고, 분과별로 농업인·단체, 전문가, 소비자단체, 지자체, 유관기관 등 총 130여명의 위원을 위촉해 올해 연말까지 집중적으로 운영할 계획이다.
송 장관은 "K농정의 연속성을 지켜나가는 한편, 새 정부 국정철학에 맞게 농정을 혁신해 국민과 농업인들께서 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"며 "국민과 함께 새 정부 농정을 구체화하면서, 그 과정에서 현장 농업인 등의 참여를 확대하고 각계 목소리에 더욱 세심하게 귀 기울이겠다"고 말했다.
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
