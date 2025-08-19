혈액 수급 어려워지자 "생명 살리기 위해서 우리 피라도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종충남대학교병원, 혈액 수급 안정화 단체 헌혈 참여

세종충남대학교 직원들이 헌혈하고 있다./ 사진= 대외협력홍보팀 제공

"폭염과 한파 등 계절적 영향에 따라 헌혈자가 줄어 혈액 수급에 어려움이 반복되는 상황이어서 위기 극복에 조금이라도 보탬이 되고자 병원 임직원들이 단체헌혈에 참여하게 됐습니다"

헌헐하는 국민이 줄어들면서 혈액 수급에 어려움을 겪게되자, 병원 직원들이 직접 피를 뽑고 나섰다.

세종충남대학교병원은 19일 본관 1층 정문 앞에서 대한적십자사 대전·세종·충남 혈액원과 함께 세종충남대학교병원 임직원들이 헌혈에 참여했다. 여름철 헌혈자 감소에 따른 혈액 부족 사태가 우려, 혈액 수급 위기를 극복하고 생명 존중과 나눔 문화를 실천하기 위해서다.

헌혈에 참여한 직원은 "혈액이 필요한 환자들에게 조금이나마 도움을 줄 수 있기를 바란다"며 "재난 상황과도 같은 혈액부족 위기가 반복되지 않고 안정화되기를 바란다"고 말했다.

혈액은 인공적으로 만들거나 대체할 물질이 없고 장기간 보관이 불가능해 적정 혈액 보유량을 유지하기 위해서는 지속적이고 꾸준한 헌혈이 필요하다. 수혈이 필요한 환자의 생명을 구하기 위해서는 반드시 헌혈이 필요하지만 최근에는 저출생 및 초고령화 사회로 인해 혈액 확보에 어려움이 지속돼 왔다.

특히 여름과 겨울에는 단체 헌혈도 급감하면서 전국적으로 혈액 수급 위기가 해마다 반복되는 상황이다.





권계철 원장은 "질병이나 응급 상황으로 어려움을 겪는 환자들을 살릴 수 있을 뿐 아니라 헌혈자 감소로 인한 혈액 수급 위기도 극복할 수 있다"고 말했다.





