정청래 "청도 열차사고, 완벽한 인재…원인규명·대책 마련 최선"

정청래 더불어민주당 대표는 19일 경북 청도에서 발생한 열차 사고에 대해 "제가 보기에 이런 것은 완벽한 인재"라며 필요 대책 마련에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

정 대표는 이날 오후 경북 경주 육부촌에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비현장 점검에 참석하기 전 기자들과 만나 이날 오전 무궁화호 열차사고와 관련해 "사고가 왜 일어났는지 여당으로서 철저히 파악하고 돌아가시거나 부상 당하신 분들을 도울 일이 있으면 돕겠다"고 밝혔다.

연합뉴스

앞서 남성현∼청도역 구간을 운행하던 무궁화호 열차가 이날 오전 10시52분께 경북 청도군 경부선 철로에서 안전 점검을 벌이던 작업자 7명을 치는 사고가 발생해 2명이 숨졌다.

정 대표는 "제가 (당) 지역위원장에게 급히 알아 보라고 (지시하고), 연락소장이 현지에 가 있다. 상황 파악 중"이라고 설명했다.

그러면서 "돌아가신 분들께는 명복을 빈다. 부상자들분도 쾌유를 빈다"며 "제가 얼마 전 (국회) 행정안전위원회 간사인 윤건영 의원을 (당 재해)재난대책위원장으로 임명했는데, 상황 파악을 해보고 필요한 대책을 하라고 긴급하게 지시하도록 하겠다"고 덧붙였다.





정 대표는 이날 페이스북에 올린 글을 통해서도 "안타까운 큰 사고가 발생했다"며 "사고 원인을 철저하게 규명하고 사후 대책에도 최선을 다하겠다"고 강조한 바 있다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

