드디어 나오는 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’, 8월 분양 초읽기

- 1차 분양 단지 이후 2년여 만에 등장하는 ‘아이파크’ 브랜드 아파트 단지

- 1개동 전체에 전용면적 144㎡ 구성… 업그레이드된 상품성 기대해 볼 만

강원 춘천시 삼천동 일원에 들어서는 HDC현대산업개발의 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'가 8월 견본주택을 개관하고 본격적인 분양을 시작할 예정이다. 이 단지는 평균 27.75대 1의 청약 경쟁률을 기록한 1차 분양 단지에 이어 2년여 만에 들어서는 '아이파크' 브랜드 아파트인 만큼 입성을 기다렸던 이들의 높은 관심이 예상된다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 춘천시 삼천동 일원에 지하 4층~지상 29층, 3개동, 총 218가구 규모로 공급된다. 선호도가 높은 국민평형(전용면적 84㎡)을 비롯해 1개동 전체를 대형평형(전용면적 144㎡)으로 구성한 점이 특징이다.

그간 분양 소식이 전해진 이후부터 현재까지 강원 지역 내 수요자들 사이에서 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 뜨거운 화제를 모았다. 한 포털 사이트의 커뮤니티를 살펴보면, '춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 분양과 관련된 게시글, 댓글 수는 하루에도 수십 건이 게재되고 있다. 그만큼 지역 내에서는 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 관심이 얼마나 높은 지를 여지없이 보여주고 있다.

지역 부동산 업계에서는 오랫동안 춘천시민들이 기다려온 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 공급인 데다가, 사실상 올해의 마지막 신규 분양 단지가 될 수 있다는 희소성마저 부각되고 있는 만큼 분양 열기가 무르익을 것이라고 입을 모으고 있다.

특히 1차 분양 단지에 이은 2차 분양 단지로 '아이파크' 브랜드 타운을 형성하게 되는 만큼, 이번 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 전작의 명성을 고스란히 이어오면서 한층 업그레이드된 상품성으로 아이파크만의 명성을 입증하게 될 것으로 보인다.

■ '춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 특징은?

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 휴식과 주거의 경계가 조화를 이루는 단지 배치로, 지상은 주차공간이 없는 100% 공원형 아파트로 설계했고 조경시설과 산책로, 근린생활시설이 함께 조성된다. 피트니스, 골프장, 게스트하우스 등 다양한 여가와 문화를 즐길 수 있는 수준 높은 커뮤니티 시설도 함께 마련해 입주민의 삶의 질과 편의성을 한층 높였다.

각 주택형별 타입에는 팬트리, 드레스룸, 알파룸, 유틸리티룸 등 특화된 공간이 개별로 적용돼 넉넉한 수납과 공간 활용이 가능하다. 특히 1차 분양 단지 대비 공지천, 의암호와 인접해 공지천, 의암호에 이은 도심 전경 조망권(일부)까지 누릴 수 있을 전망이다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 도심 속에서 접하기 힘들었던 문화, 여가시설을 가까이에서 즐길 수 있는 점이 돋보인다. 운동시설과 야외공연장, 산책로 등을 갖춘 의암공원과 삼천동 생태공원, 공지천 유원지, 공지천 조각공원과 인접해 있으며, 춘천대교를 건너면 레고랜드 코리아 리조트도 이용할 수 있다. 단지에서 도보로 춘천시립청소년도서관, KT&G 상상마당 춘천아트센터, 강원국악예술회관 등 문화 관련 시설들을 이용할 수 있다.

롯데마트 춘천점과 이마트 춘천점, 춘천하나로마트 강남점을 이용할 수 있고 전통시장도 가깝다. 춘천경찰서, 춘천지방검찰청, 춘천지방법원, 강원도청, 춘천시청 등 관공서 이용이 편리하며 강원대학교병원, 한림대학교 춘천성심병원 등 의료시설 접근도 수월하다. 온의·삼천초(예정), 남춘천초, 춘천중, 춘천고, 성수여고 등 학교 및 학원가 이동도 쉽다.

단지에서 차량을 이용해 춘천도시첨단정보산업단지, 삼성SDS도시첨단산업단지 등으로 오갈 수 있다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 수도권과 지리적으로 맞닿은 춘천시에 공급되는 만큼 실질적인 수도권 생활도 누릴 수 있다. 단지 반경 2km 내의 경춘선 남춘천역, 춘천역, 춘천고속버스터미널, 춘천시외버스터미널 등 교통 시설들이 형성돼 있으며 경춘선 이용 시에는 서울역, 용산역, 청량리역 등 서울 주요 도심 및 광역 이동을 수월하게 한다. 춘천IC를 통해 중앙고속도로, 서울양양고속도로 등 도로교통 이용도 편리하다.

향후 수도권 접근성 향상도 기대해 볼 수 있다. 먼저, 용산역~춘천역~속초역을 잇는 동서고속화철도 사업(예정)이 추진 중에 있고, 경기 남양주~가평~춘천을 연결하는 제2경춘국도 사업도 예정돼 있다. 또한 인천 송도와 여의도역, 용산역, 서울역 등을 오가는 GTX-B노선 춘천 연장(예정) 추진으로 편의성 향상을 기대해 볼 수 있다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 6.27 부동산대책(가계부채 관리 강화방안)의 규제를 적용받지 않으며, 청약통장 가입 6개월이 지난 춘천시 및 강원도 거주자라면 1순위에 청약할 수 있다. 다주택자와 세대원도 1순위 청약 신청이 가능하고 재당첨 제한에서도 자유롭다. 계약금(총 공급금액의 10%) 완납 후에는 분양권 전매도 가능하다.





'춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 마련된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

