가수 데뷔하더니 패키지 완판까지…K관광 '비밀무기' 되나

이다혜와 함께함 전북여행 상품 완판

한국관광공사는 대만에서 큰 인기를 얻고 있는 한국 치어리더 이다혜와 특별한 전북여행 상품을 출시해 대만 관광객 150여명을 유치했다고 19일 밝혔다.

이다혜 치어리더 인스타그램 캡처.

이다혜는 해외 진출 1호 치어리더로 대만 현지에서 큰 인기를 얻고 있다. 치어리더 활동은 물론 가수로도 데뷔했으며 유튜브 인기 크리에이터 1위에 오르는 등 폭넓은 사랑을 받고 있다.

관광공사는 이다혜의 고향인 전북 전주를 함께 여행하는 상품을 기획해 대만 내 한국상품 최다 판매 여행사인 '콜라투어'를 통해 완판을 기록했다고 밝혔다.

대만 관광객 150여 명은 18일 이다혜와 함께 전주를 방문해 전주비빔밥 만들기 체험을 시작으로 한복을 입고 전주한옥마을을 산책하고 보물찾기 미션을 수행하는 등 다양한 여행 프로그램을 즐겼다. 완주 대승한지마을에서는 팬미팅 행사가 열려 야구 응원 동작 배우기, 한국 전통놀이 체험 등을 함께했다.

치어리더 이다혜(가운데)가 18일 완주 대승한지마을에서 대만 관광객들과 함께 팬미팅을 하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

이날 전라북도는 이다혜 치어리더를 전북관광명예홍보대사로 임명했다.

관광공사 호수영 타이베이지사장은 "이번 여행상품을 계기로 대만 방한시장에서 국내 지방관광 매력을 확실하게 각인시켰다"며 "각 지역의 관광매력에 특화 콘텐츠를 결합하여 다양한 여행상품을 선보일 것"이라고 밝혔다.





관광공사는 올해 K-치어리더 테마 지방여행상품을 올해 처음으로 출시해 지난 7월에는 이아영 치어리더와 함께하는 ESG 부산여행상품을 선보였다. 내년에는 치어리더와 함께하는 미식여행 상품을 출시한다며 K-치어리더 테마 지방여행상품을 계속해서 내놓을 계획이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

