티웨이항공, 제주~싱가포르 정기편 신규 취항

티웨이항공이 제주~싱가포르 정기편 직항 노선을 신규 취항했다고 19일 밝혔다.

이 노선은 지난 15일부터 주 5회(월·화·목·금·일) 운항하며 다음 달부터 내년 3월28일까지는 매일 운항으로 확대한다. 비행시간은 약 5시간50분이다. 싱가포르가 한국보다 시차가 1시간 느리다.

출발편은 제주국제공항에서 오후 7시50분에 출발해 다음 날 오전 12시45분께 싱가포르 창이 국제공항에 도착한다. 귀국편은 현지시각 오전 2시15분에 출발해 제주국제공항에 오전 9시20분께 도착한다. 자세한 운항스케줄은 티웨이항공 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 티웨이항공은 제주와 김포·대구·청주·광주를 연결하는 국내선 4개 노선과 ▲제주~오사카 ▲제주~타이베이 ▲제주~가오슝에 이어 이번 ▲제주-싱가포르 노선까지 총 4개의 국제선을 운항한다.





지난 15일 제주국제공항에서 열린 취항식에는 김세미 티웨이항공 제주지점장을 비롯한 관계자들이 참석했다. 티웨이항공 관계자는 "제주~싱가포르 노선 취항으로 제주발 국제선 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 했다.

티웨이항공





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

