국토부, 'AI 실수' 해명 거짓…광복 80주년 영상 도쿄역 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부가 18일 광복 80주년 기념 영상에 일본 도쿄역 장면이 포함된 사실을 뒤늦게 인정했다. 당초 "외주업체가 인공지능(AI)을 활용해 영상을 제작하는 과정에서 발생한 실수"라고 해명했지만, 국회 지적 끝에 실제 도쿄역 영상이 쓰였음을 시인한 것이다.

국토교통부가 광복 80주년을 맞아 공개한 영상 속 도쿄역 모습. 화면을 확대하면 좌측 통행 차량이 보인다. 온라인 커뮤니티

AD

국토부는 지난 15일 '120년 철도, 국민이 되찾은 광복과 함께 달리다'라는 제목의 영상을 공식 유튜브 채널에 공개했다. 영상 속에 도쿄역 장면이 포함됐다는 지적이 제기되면서 논란이 확산했다. 화면 상단에는 일본 도로 특유의 좌측 통행 차량 모습도 포착됐다. 국토부는 이틀 뒤 해당 영상을 비공개 처리했다.

논란 직후 국토부는 국회 국토교통위원회 전용기 더불어민주당 의원실 질의에 "AI 영상 구현 과정에서 발생한 실수로, 도쿄역은 아니다"고 답했다. 실제 이미지가 아닌 AI를 통해 만들어 낸 가상의 이미지라고 해명한 것이다.

그러나 전용기 의원실이 해외 동영상 판매 사이트에서 '도쿄의 밤, 신칸센 선로'로 소개된 영상과 동일하다는 사실을 확인해 추궁하자 국토부는 "외주 제작 과정에서 부적절한 영상이 사용된 것이 맞다"며 기존 입장을 뒤집었다.

전 의원은 "광복 80주년을 기리는 짧은 기념 영상에서 이런 중대한 오류가 발생한 것은 납득하기 어렵다"며 "국토부는 이번 사태를 뼈아프게 반성하고 재발 방지에 나서야 한다"고 했다.

한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수도 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 해당 사실을 언급하며 "업체 핑계를 대지 말고 국토부가 제대로 검수했어야 한다"며 "관계자 문책뿐만 아니라 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 주의를 기울여야 한다"고 했다.





AD

국토부 산하 기관들 역시 과거 유사한 논란을 일으킨 바 있다. 국가철도공단은 2022년 광복절 기념 SNS 게시물에 일본 신칸센 사진을 사용해 물의를 빚었다. 지난달에는 수서고속철도(SRT) 운영사 SR이 일장기를 단 거북선 그림이 그려진 간식 상자를 특실에 제공했다가 논란이 일자 전량 폐기하고 사과했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>