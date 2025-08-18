내란 특검 출석한 백혜련 의원 "국힘 표결 방해 행위 있었다고 생각"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참고인 신분으로 내란특검 출석

계엄 당일 해제요구 표결 참석

백혜련 더불어민주당 의원이 18일 '국회 계엄 해제 방해' 등 의혹과 관련해 조은석 내란 특별검사팀에 출석했다.

특검팀은 이날 오후 4시께부터 백 의원을 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.

백 의원은 이날 특검팀에 출석하면서 "당시는 국회의원이라면 누구라도 당연히 (본회의장에) 와서 표결해야 할 상황이었지만, 국민의힘 의원들은 표결하지 않고 원내대표실에 있었다"며 "표결을 방해하려는 행위가 있었다고 생각한다"고 주장했다.

백 의원은 검사 출신으로, '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회' 위원으로 활동한 바 있다.

특검팀은 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 수차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다. 최근에는 조경태, 김상욱, 김예지 등 표결 당시 야당 의원들을 줄줄이 소환했다.

계엄 선포 직후 추 당시 대표는 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다. 이후 소집 장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 또 한 번 변경했다. 이로 인해 다수의 국민의힘 의원은 당시 계엄 해제 의결에 참석하지 못했고, 국회의 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐다.



특검팀은 백 의원을 상대로 계엄 당시 경찰이 의원과 보좌진 등의 국회 출입을 어떻게 막아섰는지, 국회로 출동해 경내로 진입한 군인들이 국회 봉쇄·침투 과정에서 어떤 움직임을 보였는지 등을 파악할 것으로 보인다.





특검팀은 계엄 당일 밤 국회 내·외부 영상도 확보하는 등 국회 계엄 해제 표결 전후의 상황을 재구성하는 데 수사력을 모으고 있다.





