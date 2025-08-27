본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]①

최태원기자

입력2025.08.27 07:00

수정2025.08.27 10:42

시계아이콘02분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

강원·충북·경북·전남엔 소아전문응급의료센터 없어
구인난에 주 2회만 야간운영…배후진료도 불가

편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환자, 전문적인 집중 치료가 필요한 중증 소아질환의 진료체계도 흔들리고 있다. 태어나는 아이도 적은데, 아이들을 돌볼 의사는 더 부족한 상황. 아시아경제는 6회에 걸쳐 소아의료 체계의 현실과 개선 방향을 짚어본다.

지난 4월 어느 날 밤 10시, 야간진료를 하는 대전의 한 소아청소년병원에 열성 경련(경기)으로 정신을 잃은 4살 여자아이가 아빠 등에 업혀 들어왔다. 의사가 해열제를 투약했지만 20분이 지나도록 아이의 상태는 호전되지 않았고, 이 병원의 원장 A씨는 급히 119를 통해 큰 병원으로의 전원을 요청했다. 하지만 돌아온 것은 인근 병원 응급실들이 모두 환자를 받을 수 없다는 회신. 어린아이의 경우 경기가 오래되면 후유증이 남거나 최악의 경우 사망할 수도 있어 일분일초가 시급한 상황이었다. 결국 A씨가 직접 한 대형병원 응급실에 전화해 "아이가 죽으면 당신이 책임질 거냐"고 소리를 지른 후에야 응급실은 의료진을 호출하고 아이의 전원을 허용했다.


"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① 지난 5일 오전 1시께 세종 도담동 세종충남대병원 응급실 입구. 수요일과 토요일에만 야간진료가 가능하다는 안내문이 붙어있다. 최태원 기자
AD

전국적으로 소아전문응급의료센터가 부족하고 소아청소년과 전문의를 채용하기 어려운 탓에 소아 응급환자가 발생하더라도 대처가 어려운 상황이 반복되고 있다. 특히 서울과 멀리 떨어진 지방의 경우 의료진을 구하지 못해 소아응급실이 주간에만 운영되거나 야간진료가 되더라도 배후진료는 불가능한 상황이 속출하고 있다.


27일 국회 보건복지위원회 서명옥 국민의힘 의원실이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1월 기준 전국 29개 응급의료권역 중 소아전문응급의료센터가 있는 곳은 7개 권역에 불과한 것으로 나타났다.


특히 지역의 소아응급의료 환경은 매우 열악했다. 소아전문응급의료센터는 지역별로 서울 3곳, 경기 2곳, 인천 2곳과 충남, 대구, 경남, 세종, 전북에 각 1곳씩 총 12곳이 운영 중이다. 반면 강원과 충북, 경북, 전남 등 22개 응급의료권역엔 단 1곳의 소아전문응급의료센터도 설치되지 않았다.

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]①

소속 소아과 전문의 수 역시 차이가 크다. 지난 3월 기준 인하대병원과 세브란스병원 등 수도권 소재 소아응급의료센터엔 비교적 많은 각각 10명과 7명의 소아과 전문의가 배치돼있다. 반면 충남과 대전에 위치한 순천향대천안병원과 세종충남대병원은 3명에 그쳤다. 특히 소아영상의학 전문의의 경우 충청권을 통틀어 세종충남대병원에 단 1명이 있는 것으로 알려졌다. 그 역시 이미 정년퇴직을 한 교수로, 세종충남대병원의 간곡한 호소에 따라 근무 중인 것으로 전해진다.


"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]①

의료진 부족으로 정상 운영이 되지 않는 소아전문응급의료센터도 있다. 현재 충청권에 위치한 2개 소아전문응급의료센터는 매주 각각 이틀만 야간진료를 하고 있다. 세종충남대병원 소아응급의료센터의 한 의료진은 "의사가 최소 6명은 돼야 지속 가능한 24시간 운영을 검토해볼 수 있다"며 "야간에 응급처치를 하더라도 타과 의료진 또한 부족해 상대적으로 여유가 있는 경기 남부 등 수도권 병원으로 전원시키는 경우가 많다"고 설명했다. 순천향대천안병원 관계자는 "24시간 운영을 위해서는 의사가 더 필요하지만, 채용이 쉽지 않다"이라며 "인력이 충원되는 대로 다시 정상 운영할 것"이라고 말했다.


소아 야간진료의 공백을 메우기 위해 정부는 야간·휴일에 응급실이 아닌 외래에서 경증 소아환자 진료가 가능하게 하는 '달빛어린이병원' 사업을 진행하고 있다. 일선 소아청소년병원과 의원이 오후 11시까지 야간진료를 하면 수가 가산 등 추가 지원을 하는 것을 골자로 한다. 하지만 달빛어린이병원에서 진료할 수 없는 중증 소아환자가 발생할 경우 이를 받아주는 병원이 없어 곤욕을 겪고 있다. A씨는 "중증환자가 오면 최소한의 응급처치를 하고 전원시킬 병원을 찾는 동안 다른 경증환자들을 진료할 수 없는 상황이 된다"며 "다른 아픈 아이와 보호자는 1시간씩 진료를 기다려야 하는 경우도 있다"고 했다.


올해 소아전문응급의료센터에 대한 정부 예산은 91억원이다. 전담 전문의 수에 비례해 1인당 1억원의 인건비를 지원하고, 만 6세 미만 진료 시 권역센터 대비 응급진료 전문의 진찰료도 15% 가산한다. 응급의료관리료와 중증응급환자 진료구역 관찰료, 응급전용 중환자실 관리료 역시 30% 가산해 보상한다. 하지만 예산 문제로 의료 현장에서 원하는 만큼의 추가 지원 등은 어렵다는 게 정부 입장이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

송영조 복지부 응급의료과장은 "소아전문응급의료센터 사업은 시작된 지 얼마 되지 않아 점점 확충해나가는 단계로, 기존 응급의료권역보다 더 큰 권역을 담당할 수 있는 방향으로 계획하고 있다"며 "다음 달 사직 전공의들이 돌아오게 되면 상황이 조금 나아지지 않을까 기대하고 있다"고 전했다.


"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]①



최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    '딱 한 곳 뿐인' 소아투석실 찾아 5시간 고생…열 나기라도 하면 '응급 헬기 수소문'⑤
    '딱 한 곳 뿐인' 소아투석실 찾아 5시간 고생…열 나기라도 하면 '응급 헬기 수소문'⑤

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:01
    백혈병 항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기②
    백혈병 항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기②

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 K자율주행
  • 25.08.2514:52
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

    '중국판 웨이모' 中 포니.AI 로보택시 시범운영 중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는

  • 25.08.2507:45
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"

    "일단 한국 진출하는 해외 자율주행 업체의 데이터 운용 방식을 면밀히 살펴봐야죠. 우리 데이터만 다 뺏기고 생태계가 무너지는 일은 없어야 하지 않겠습니까." 이재관 한국자동차연구원 AI·자율주행소장은 아시아경제와 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 해외 자율주행 업체의 한국 진출 흐름은 막기 힘들다고 언급하면서도 우리 자율주행 생태계를 지켜낼 수 있도록 정부와 산업계 차원의 견제와 지원이 필요하다고 강조했다. 이

  • 25.08.2507:45
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'

    중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는 국내 자율주행 기업들은 국산 기술이 꽃을 피우

  • 25.08.2507:45
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?

    자율주행하면 흔히 '테슬라'를 떠올린다. 테슬라는 6월 세계 최초로 30여분간 운전자 없이 자동차를 '무인배송'하는 영상을 공개하면서 자율주행 기술을 자랑했다. 테슬라가 개발한 '완전자율주행(Full Self Driving·FSD)'은 아직 국내에는 판매되지 않고 있다. 테슬라 FSD를 포함해 국내에서 판매되는 자율주행 시스템은 모두 '레벨 2'다. 국제자동차공학자협회(SAE) 자율주행 분류에 따르면 레벨 2는 운전자가 운전을 주도하는

  • 25.08.2506:00
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"

    지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 자율주행 업체 포니링크 자율주행 차량을 뒤따라가 보니 차량은 주행 내내 부드럽게 달렸다. 중국에서도 손꼽히는 자율주행 업체인 포니.AI의 기술력을 체감할 수 있었다. 강남 서초대로 자율주행차 시범운행지구에서에서 시속 50㎞ 내외로 달리다가 논현동 뒷길 골목에 들어서자 시속 10~20㎞까지 속도를 줄였다. 과속방지턱이 연달아 3개가 이어지는 구간 역시 시속 15㎞ 수준으로 천천

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기