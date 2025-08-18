광주은행, 지역민·임직원 CPR 교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행이 올해 을지연습과 연계해 지역민·임직원을 대상으로 응급상황 발생 시 소중한 생명을 구할 수 있는 심폐소생술(CPR) 교육을 실시했다. 광주은행 제공

AD

광주은행은 올해 을지연습과 연계해 지역민·임직원을 대상으로 응급상황 발생 시 소중한 생명을 구할 수 있는 심폐소생술(CPR) 교육을 실시했다고 18일 밝혔다.

이번 교육은 직장과 가정, 일상생활 중에 발생할 수 있는 예기치 못한 응급상황에서 중요한 초동조치인 심폐소생술 실습을 위해 인체모형을 본뜬 최신 애니를 활용해 실시됐다. 교육에선 제세동기(AED) 사용법, 심폐소생술(CPR)실습, 기도 폐쇄환자 처치법(하임리히법) 등 실습과 이론을 병행했다.

광주은행은 매년 을지연습 및 경비원 교육 과정에 심폐소생술(CPR) 실습 교육을 실시하고 있다. 본점 경비원을 대상으로 외부 전문기관에 심폐소생술 심화 과정 위탁교육을 실시하는 등 응급상황 대비 능력을 강화하고 있다.

오는 20일까지 실시하는 이번 심폐소생술(CPR)실습 교육은 참여를 희망하는 지역민이라면 누구나 참여할 수 있다.





AD

손희대 안전관리부장은 "국가 차원에서 실시하는 을지연습에 광주은행도 적극적으로 동참하기 위해 이번 교육을 마련했다"며 "실제 응급상황에 직면했을 때 당황하지 않고 소중한 생명을 살리는 데 보탬이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>