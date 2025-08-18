여수광양항만공사, AI 기술 실증 업무협약 체결

해양부유물 수거 로봇 기술실증
여수광양항만공사(사장 직무대행 황학범, 이하 공사)는 스마트 수질원 관리 로보틱스 기업 에코피스㈜(대표 채인원, 이하 에코피스)와 AI 자율운항 해양부유물 수거 로봇 기술실증 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 AI 영상인식과 자율운항 기술을 결합한 차세대 해양정화 로봇 실증을 통해 항만 및 연안 환경 보호와 해양폐기물 관리 효율성을 제고하기 위해 추진됐다.
공사는 이번 실증을 통해 AI 해양정화 기술의 도입 가능성을 검토하고, 향후 항만 내 해양폐기물 관리에 필요한 인력·예산 절감을 기대하고 있다.
특히, 국내 항만에서 AI를 활용한 해양부유물 자동 수거 기술을 선도적으로 적용함으로써 친환경·스마트 항만 조성에 기여할 수 있을 것으로 전망된다.
공사 황학범 사장 직무대행은 "이번 실증사업은 항만 환경보호와 더불어 신기술 검증, 중소기업과의 상생협력을 동시에 달성할 수 있는 의미 있는 사업이다"며 "이번 업무협약을 통해 향후 지속적인 기술 실증과 도입으로 깨끗하고 안전한 항만 환경을 만들겠다"고 말했다.
호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
