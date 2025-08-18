"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

美 라스베이거스 전역에 모기 개체 수 급증

작년 북·남미 뎅기열 환자 1300만명 달해

도시 개발, 기후변화, 살충제 내성 등 원인

사막 위에 세워진 도시인 미국 라스베이거스 전역에 모기 개체 수가 급격히 늘어나면서 주민과 관광객의 감염병 위험이 커지고 있다. 17일(현지시간) 미국 경제 매체 CNBC는 '라스베이거스의 모기 문제 심화는 시한폭탄'이라는 제목의 기사에서 "미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2024년 북미와 남미에서 1300만건 이상의 뎅기열 환자가 보고됐다"고 보도했다.

전문가들에 따르면 도시 개발과 기후변화, 살충제 내성이 복합적으로 작용하면서 네바다 남부가 모기에 유리한 환경으로 바뀌고 있다. 웨스트나일 바이러스를 옮기는 큐렉스 계열 모기와 뎅기열 주요 매개체인 이집트숲모기 등이다. 관할인 남네바다 보건국은 지난 2004년부터 모기 감시를 해왔다. 이들에 따르면 지난 2017년 몇 개 지역에서만 발견됐던 이집트숲모기는 현재 라스베이거스 밸리 전역 48개 지역으로 퍼졌다. 이 종은 얕은 고인 물만 있어도 산란이 가능해 작은 장난감이나 타이어에 고인 빗물도 서식지가 된다. 큐렉스 모기는 방치된 수영장이나 저수지 같은 큰물에서 주로 번식하는 것으로 알려졌다.

라스베이거스 특유의 도시 개발이 모기 문제를 키웠다는 지적이 나온다. 골프장, 인공호수, 관개 시설이 사막 도시를 모기 서식지로 바꿔 놓았다는 것이다. 여기에 지구 온난화가 더해져 상황은 악화하고 있다. 기온 상승에 습도가 높아진 영향으로 강수량도 증가하면서, 모기 번식에 적합한 조건이 됐다. 뿐만 아니라 이들 모기가 살충제에 면역을 갖춰가면서 라스베이거스 관광산업을 위협할 수 있는 공중보건 위험 요소로 부상하고 있다.

모기는 전 세계에서 사람을 가장 많이 죽이는 동물로 꼽힌다. 매년 전 세계에서 수십만명이 모기에 의해 전파된 질병으로 사망한다. 말라리아와 뎅기열, 일본뇌염 등이 대표적이다. 모기가 혈액을 빨아들이는 과정에서 이들 질병의 바이러스를 전파하는 주요 매개체 역할을 하기 때문이다.





지난 2019년 라스베이거스의 웨스트나일 바이러스 감염 사례는 43건이었으며, 2024년 26건이 확인됐다. 올해는 아직 감염 사례가 나오지 않았으나, 특정 지역에서 채집된 모기에게서는 여전히 바이러스가 검출됐다. 루이사 메신저 네바다대 라스베이거스 캠퍼스 조교수는 "라스베이거스는 기후 변화가 다른 지역에서 어떤 모습을 보일지 보여주는 사례"라며 "앞으로 15~25년 사이 전 세계 곳곳이 지금의 라스베이거스처럼 될 것"이라고 말했다. 다만 그는 "모기에 물려 바이러스에 감염되는 일은 전적으로 예방할 수 있다"며 모기 방제를 둘러싼 대응 체계를 강조했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

