"윤석열·김건희 계엄 공동책임"…시민 1만여명 위자료 소송 제기

'12·3 비상계엄'으로 인한 정신적 손해배상 소송이 잇따르는 가운데, 윤석열 전 대통령과 부인 김건희 여사를 함께 상대로 한 소송이 새로 제기된다.

17일 법조계에 따르면 법률사무소 호인의 김경호 변호사는 시민 1만1000명을 대리해 18일 서울중앙지방법원에 윤 전 대통령과 김 여사를 상대로 1인당 10만원의 위자료를 청구하는 소송을 접수할 예정이다.

원고 측은 소장에서 "윤 전 대통령의 계엄 선포는 단순한 직무상 과실을 넘어 국민의 기본권을 침해하려는 명백한 고의적 불법행위로, 민사적 책임을 직접 져야 한다"고 주장했다.

또한 "피고들의 공동 불법행위로 국민들은 생명과 신체에 대한 위협은 물론, 주권자로서의 지위와 민주 시민으로서의 자존감에 심각한 상처를 입었다"고 강조했다.

특히 이들은 김 여사가 비상계엄 선포의 핵심 동기를 제공하고 실행 과정에도 적극 가담했다고 지적했다. "비상계엄은 김건희 개인의 사법 리스크를 회피하기 위한 목적에서 비롯됐다"며 "'김건희 특검법' 통과 저지와 자신의 국정농단 의혹이 담긴 '명태균 게이트' 증거 인멸을 위해 국가 비상권한을 사적으로 사용한 것"이라고 주장했다.

이어 "김 여사는 윤 전 대통령 불법행위의 가장 핵심적인 동기를 제공한 교사자이자 범행을 함께 계획하고 실행을 도운 공모자 및 방조자"라며 "원고들의 손해에 대해 공동불법행위 책임을 져야 한다"고 덧붙였다.

김 여사를 상대로 계엄 관련 불법행위 책임을 묻는 소송은 이번이 처음이다. 민법상 공동불법행위의 경우, 실행자뿐 아니라 교사자와 방조자 모두 연대책임을 지도록 규정돼 있다.

앞서 지난달 25일 서울중앙지법은 윤 전 대통령의 계엄 선포로 정신적 피해를 입었다는 시민 104명의 손을 들어주며, 1인당 10만원씩 위자료를 지급하라고 판결했다.





이후 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등 국무위원들을 상대로 한 유사 소송이 잇따르고 있다. 윤 전 대통령은 해당 판결에 불복해 항소를 제기하고 가집행 정지도 신청했으며, 법원은 위자료 액수와 같은 1인당 10만원씩 총 1040만원을 공탁하는 조건으로 이를 받아들였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

