이동환 시장 "선조들의 숭고한 정신 가슴에 품고 도전·혁신 이어갈 것"

'그날의 빛, 고양의 내일로'

고양시, 제80주년 광복절 경축식 거행

경기 고양특례시(시장 이동환)는 제80주년 광복절을 맞아 15일 고양시 문예회관에서 광복절 경축식을 열어, 순국선열들의 숭고한 애국정신을 계승하고 광복절의 의의를 되새겼다.

이동환 고양특례시장이 15일 고양시 문예회관에서 제 80회 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 고양특례시 제공

경축식에는 이동환 고양시장, 김운남 고양시의회 의장, 광복회 고양시지회장을 비롯해 광복회원, 보훈단체장, 유관기관장 등 300여 명이 참석했다.

행사는 국민의례를 시작으로 기념사, 유공자 표창, 경축사, 광복절 노래 제창과 만세삼창으로 이어졌다.

이동환 고양시장은 경축사를 통해 "광복 80주년을 기념하는 뜻깊은 날에 함께해 주신 분들께 감사하다"며 "우리 선조들의 숭고한 정신은 우리의 가슴 속에 여전히 살아있으며, 오늘날 대한민국의 자유와 번영의 토대가 되었다"고 말했다.

이어 고양시의 역사적 의의를 강조하며 "지금의 일산역과 일산시장 일대는 만주로 가는 관문이자 항일운동가들의 비밀 회합의 장이었으며, 행주나루터에서 펼쳐진 만세운동 등 우리 선조들의 역사적 자취는 고양시를 더욱 굳건한 공동체로 이끌고 있다"고 말했다.

이동환 고양특례시장과 참석자들이 만세삼창을 하고 있다. 고양특례시 제공

또한 '나는 국민의 의무로서 내 몸을 희생하여 어진 일을 이루고자 했을 뿐이다'라며 자신의 희생을 통해 조국과 국민을 위한 무한한 책임감을 보여주신 도마 안중근 의사의 말을 인용해 고양특례시의 더 나은 미래를 만들기 위한 막중한 책임감을 안고 도전과 혁신을 멈추지 않도록 시민들의 성원을 당부했다.

경축식 축하공연으로는 고양시립소년소녀합창단이 노래 '넌 할 수 있어'와 'Butterfly'를 합창하며 참석자들에게 커다란 감동과 즐거움을 선사했다.

시 관계자는 "앞으로도 광복절 정신을 계승하고, 지역사회의 발전과 시민들의 행복을 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.





고양시는 앞으로도 독립유공자와 그 후손들의 희생과 공로를 기리고 합당한 예우를 받을 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

