강수현 시장 "순국선열 고귀한 희생 계승…아름다운 나라 만들겠다"

양주시, '제80회 광복절 기념식' 개최

순국선열과 애국지사의 희생과 헌신 기려

경기 양주시가 15일 오전 관내 '경기섬유종합지원센터 컨벤션홀'에서 '제80주년 광복절 기념식'을 개최하고 조국의 광복을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사의 숭고한 희생정신을 되새겼다.

강수현 양주시장이 15일 오전 '경기섬유종합지원센터 컨벤션홀'에서 '제80주년 광복절 기념식'에서 경축사를 하고 있다. 양주시 제공

이번 행사는 광복 80주년을 맞아 마련된 자리로 강수현 양주시장을 비롯해 독립유공자와 유가족, 보훈·안보 단체장 및 회원 등 각계 인사들이 참석해 호국영령에 대한 깊은 추모와 감사의 뜻을 전했다.

기념식은 ▲국민의례 ▲기념사 ▲성악가의 노래 공연 ▲극단 새로운 세상의 연극공연 ▲광복절 노래 제창 ▲만세삼창 등의 순으로 진행됐다.

특히, 올해는 광복 80주년이 되는 뜻깊은 해로 오늘의 대한민국을 일군 독립유공자들의 공헌을 시민과 함께 기억하는 뜻깊은 시간으로 꾸며졌다는 후문이다.





강수현 양주시장 등이 15일 오전 '경기섬유종합지원센터 컨벤션홀'에서 '제80주년 광복절 기념식'을 개최하고 있다. 양주시 제공

강수현 시장은 기념사를 통해 "순국선열과 애국지사들의 고귀한 희생으로 지켜낸 자유 대한민국을 더욱 살기 좋고 아름다운 나라로 만들어 나가야 한다"며 "우리 양주시는 자유와 평화를 위해 목숨을 바친 독립유공자들의 위국 정신과 용기, 투혼이 존중받을 수 있도록 최선을 다해 예우해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

