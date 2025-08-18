네카오, 수급이 가른 주가 희비

카카오 이달 들어 11% 상승

반면 네이버는 4% 넘게 하락

기관·외국인은 카카오, 개인은 네이버 사들여

카카오와 네이버(NAVER) 주가가 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 카카오는 이달 11% 넘게 오른 반면 네이버는 4% 넘게 하락했다. 기관과 외국인은 카카오를 사들인 반면 개인은 네이버를 순매수하며 이들 역시 희비가 엇갈렸다.

18일 한국거래소에 따르면 지난 14일 카카오는 전일 대비 1.42% 상승한 6만4400원에 마감했다. 이달 들어 11.03% 상승했다. 네이버는 0.22% 하락한 22만4500원에 장을 마쳤다. 이달 들어 4.47% 하락했다.

엇갈린 수급이 두 종목의 주가 방향에 영향을 미친 것으로 보인다. 이달 기관은 카카오를 3696억원 순매수해 가장 많이 사들였다. 반면 네이버는 2523억원 순매도해 LG씨엔에스, SK하이닉스에 이어 세 번째로 많이 팔았다.

외국인은 카카오를 3285억원 순매수해 SK하이닉스에 이어 두 번째로 많이 담았다. 반면 가장 많이 판 종목은 네이버였다. 이달 5865억원 순매도했다. 반면 개인은 이달 네이버를 가장 많이 사들였다. 8254억원 순매수했다. 가장 많이 판 종목은 카카오였다. 6882억원 팔아치웠다.

기관과 외국인의 매수세가 카카오에 몰린 것은 양호한 실적 때문으로 풀이된다. 카카오는 올해 2분기 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 기록했다. 2분기 매출이 전년 동기 대비 1% 증가한 2조283억원, 영업이익은 같은 기간 39% 늘어난 1859억원을 기록했다. 2분기 기준 역대 최대 실적으로, 시장 전망치를 크게 웃돌았다. 이선화 KB증권 연구원은 "카카오페이, 픽코마, 에스엠 등 주요 자회사들의 실적이 개선됐고 전사적인 비용 효율화로 역대 최대 영업이익을 기록했다"면서 "하반기는 카카오톡 개편과 인공지능(AI) 서비스를 핵심 사업으로 정의하고 이들의 중장기 성장을 위한 신규 서비스들이 순차적으로 공개될 예정으로, 카카오톡 개편이 온기 반영되는 4분기부터는 마진이 가장 높은 톡비즈의 성장세가 가속화될 것이며 본격적인 수익성 개선이 동반될 것"이라고 분석했다.

네이버는 이달 초 '독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 프로젝트'(국가대표 AI) 5개 정예팀에 선발되기도 했지만 기관과 외국인의 매물이 출회되며 주가가 약세를 보였다. 시장 기대치에는 부합했으나 다소 아쉬움이 남는 2분기 실적이 영향을 미친 것으로 보인다. 네이버는 2분기 매출액 전년 동기 대비 11.7% 증가한 2조9200억원, 영업이익 10.3% 늘어난 5216억원을 기록했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "6월 시작한 판매수수료 도입에 따라 커머스 매출의 성장이 크게 나타났음에도 불구하고 마케팅 비용 증가로 아쉬운 영업이익을 기록했다"고 말했다.





네이버만의 AI 강점에 주목할 필요가 있다는 의견이 나온다. 안 연구원은 "글로벌 빅테크의 AI 공세에 대한 네이버 검색과 포털의 경쟁력 약화 우려가 있으나 과도하다고 판단한다"면서 "오히려 네이버만의 독보적인 검색-커머스-지역정보-커뮤니티의 데이터베이스가 글로벌 빅테크 업체들과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것"이라고 설명했다. 이어 "소버린 AI 시장에서도 네이버의 강점이 부각될 것으로 전망되는데 정부가 주도한 한국형 파운데이션 모델 사업자로 선정돼 기술력을 검증받았고 그래픽처리장치(GPU) 임차사업 공급사로 선정돼 비용 절감과 GPU 활용이 기대된다"고 덧붙였다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

