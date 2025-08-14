한국앤컴퍼니, 2분기 영업익 739억…납축전지 사업 견인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"계열사 핵심역량 키우고…배터리 경쟁력 향상"

한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 2분기 매출 3438억원, 영업이익 739억원을 기록했다고 14일 발표했다. 지분법 손익이 줄어들면서 매출액과 영업이익 모두 전년 동기 대비 5.4%, 40.8% 감소했다는 설명이다.

한국앤컴퍼니 전체 매출의 75% 이상을 차지하고 있는 배터리(납축전지) 사업의 매출은 전년 동기 대비 5.8% 상승한 2680억원을 달성하며 성장을 이어가고 있다.

프리미엄 라인 'AGM(Absorbent Glass Mat)' 배터리의 판매량이 지속 증가하고 있다. 상반기 AGM 배터리의 판매량이 전년 동기 대비 약 6% 상승, 전체 배터리 판매량 역시 북미를 중심으로 10%가량 증가한 것이 사업 성장을 견인했다.

한국앤컴퍼니는 미국 관세 영향이 본격적으로 미치는 하반기에 미국 현지 생산거점을 통해 글로벌 정세에 유연하게 대응하고, 유럽 시장 공략에도 더욱 박차를 가하겠다는 방침이다.

회사 관계자는 "한국앤컴퍼니그룹이 재계 30대 기업에 진입하면서 사업형 지주사회사로서 계열사 핵심역량을 키우는 지주사 본연의 역할을 강화하고, 최근 어려워진 글로벌 정세 속에서 배터리 경쟁력도 높여갈 것"이라고 말했다.

한국타이어앤테크놀로지는 2분기 연결 경영실적 기준 매출액 5조3696억원, 영업이익은 3536억원을 기록했다. 1분기 자회사로 편입된 한온시스템 실적을 반영하고, 2분기부터 기업인수가격배분(PPA)을 인식했다고 설명했다.

타이어 부문 매출액은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 2조5114억원, 영업이익은 17.5% 감소한 3464억 원으로 집계됐다. 글로벌 시장에서의 교체용 및 완성차 브랜드 신차용 타이어 판매 증가, 고부가가치 제품 판매 비중 확대로 매출액은 증가했지만, 영업이익은 재료비와 운임비, 미국 자동차 부품 관세 등의 영향으로 감소했다.

열관리 부문 한온시스템 매출액은 전년 동기 대비 11.7% 증가한 2조8581억원, 영업이익은 전년 동기 대비 10.2% 감소했으나, 전분기 대비 205.1% 증가한 643억원을 달성했다.





상반기 누적 기준 승용차?경트럭용 타이어 매출 중 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중은 47.2%로 전년 대비 0.6%포인트 증가했다. 또 같은 기간 승용차?경트럭용 신차용 타이어 매출액 가운데 전기차 비중은 24%로 지난해 대비 7%포인트 성장했다.





