경기도 '국보급' 안중근 의사 붓글씨 2점 귀환 추진…평화센터 건립도 검토

경기도가 안중근 의사의 '국보급' 유묵(붓글씨) 두 점에 대해 우선 구매 협상을 진행 중인 것으로 확인됐다. 경기도는 안 의사의 유묵을 인수할 경우 안 의사 고향(황해도 해주) 인근 비무장지대(DMZ)에 '안중근 평화센터' 건립도 추진하기로 했다.

경기도는 14일 최근 '광복 80주년 기념 안중근 의사 유묵(붓글씨) 귀환 프로젝트'를 비공개로 추진하고 있다고 밝혔다.

경기도는 20여년 전 일본에서 안 의사의 유묵 2점 '獨立(독립)'과 '長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)'을 최초 발견한 민간 탐사팀으로부터 일본 측 소장자가 한국 반환 의사를 확인했다며 이같이 설명했다.

현재까지 확인된 안중근 의사 유묵은 60여점이다. 이 중 31점은 우리 정부가 보물로 지정하고 있다. 지금까지 알려진 안중근 의사의 유묵과는 달리 '獨立(독립)', '長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)' 등 두 작품은 항일정신이 직접 투영된 것으로 그 가치를 높이 평가받고 있다.

'獨立(독립)'은 뤼순 감옥에서 안 의사가 직접 써서 일본인 간수에게 건넨 것으로, "나는 조국의 독립을 위해 죽는다"는 굳센 신념을 두 글자로 응축한 대표작이다.

안중근 의사의 유묵 '독립'

현재 교토 류코쿠 대학이 일본인 간수의 후손으로부터 위탁받아 보관 중이다. 국내 전시가 몇 차례 있었으나 아직 완전한 귀환은 이뤄지지 않고 있다.

'長歎一聲 先弔日本(장탄일성 선조일본)'은 "큰 소리로 길게 탄식하며, 일본의 멸망을 미리 조문한다"는 의미를 담고 있다. 안 의사가 일본제국 관동도독부(여순감옥과 재판부를 관장)의 고위 관료에게 건넨 작품으로, 이후 그 관료의 후손이 보관해왔다. 죽음을 앞두고도 흔들림 없었던 안 의사의 기개와 역사관, 세계관이 담긴 작품으로, 국내에 들어온 적이 없다.

경기도는 최근 일본 소장자와 협상을 벌여 '장탄일성 선조일본'을 최근 국내로 들여오는 데 성공했다. '장탄일성 선조일본'은 현재 경기도와 일본 소장자간 협상을 중재해온 민간 탐사팀이 보관하고 있다. '독립'은 아직 일본에 있다.

현재 두 유묵은 모두 경기도와 광복회 경기도지부가 우선 구매 협약서를 확보해 협상 중이다.

안중근 의사의 유묵 '장탄일성 선조일본'

경기도 관계자는 "김동연 지사의 강한 의지에 따라 앞으로 광복회 경기도지부와 협력해 유묵 귀환을 반드시 성사시키도록 노력할 것"이라며 "귀환이 무산될 경우, 작품이 개인 소장자나 해외 수집가에게 넘어갈 수도 있는 상황인만큼 공공의 역사 자산이 영원히 국내로 돌아올 수 있도록 역사적 책임감을 갖고 귀환 프로젝트에 임하고자 한다"고 전했다.

경기도는 이번 프로젝트가 성사되면 단순한 일회성 이벤트에 그치지 않도록 한반도 평화의 상징이자 안중근 의사의 고향(황해도 해주)과 가까운 DMZ에 '안중근 평화센터'를 조성할 계획이다.





평화센터는 안중근 기념사업은 물론 추가 유묵 발굴수집, 동아시아 평화 교류를 위한 연구 및 포럼 등 다양한 활동을 전개할 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

