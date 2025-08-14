김경일 시장, 한국건설감정사회와 손잡고 100만 자족도시 건설 속도

파주시-한국건설감정사회,'100만 자족도시 구현 '맞손
전국 지자체 중 최초로 한국건설감정사회와 업무협약 체결
파주메디컬클러스터 등 대규모 투자사업 앞두고 기술협력
경기 파주시가 100만 자족도시 구현을 위해 파주메디컬클러스터와 경제자유구역 등 대규모 투자개발사업을 추진하고 있는 가운데, 보다 효율적이고 원활한 사업 추진을 위해 건설 감정 전문가 단체인 (사)한국건설감정사회와 업무협약을 맺고 기술협력에 나서기로 했다.
파주시는 지난 13일 시청 접견실에서 김경일 파주시장과 김창근 한국건설감정사회장이 참석한 가운데 '더 큰 파주, 100만 도시 구현 및 현안 사업 기술협력'을 위한 업무 협약을 체결했다.
(사)한국건설감정사회와 업무협약을 체결한 것은 파주시가 전국 지방자치단체 중 최초로, 시는 대규모 공공건설사업에 꼭 필요한 건설 감정과 각종 기술협력, 공공시설물 인수인계 시 전문 건설 감정을 원활히 수행하기 위한 것이라고 이번 업무협약 체결의 배경을 설명했다.
(사)한국건설감정사회는 2022년에 출범해 134명의 건축, 토목 등 다양한 분야의 관련 기술사 전문자격을 보유한 엔지니어와 건설분쟁 관련 출중한 실무경력이 있는 변호사, 박사 등으로 구성된 건설감정·건설분쟁 전문가 단체다.
이날 협약으로 두 기관은 운정신도시 개발, 파주메디컬클러스터, 경제자유구역, 평화경제특구, 돔구장 건설 등 파주시가 역점을 쏟고 있는 대규모 투자사업의 성공적 추진을 위해 선진기술을 도입하는 데 적극 협력하기로 했다.
협약의 주요 내용은 ▲지역 건설사업과 관련한 과학·기술적 자문 ▲주요 현안 사업 해결 및 지역 발전 협력 ▲건설분쟁 및 건설감정 분야 역량 증진 ▲공공시설물 인수인계 관련 전문 건설감정사 활동 등이다.
김경일 파주시장은 "이번 업무협약은 대규모 공공투자사업이 진행 중인 파주시에 꼭 필요한 건설 감정 수행 능력과 기술력을 한층 높여줄 것"이라며 "100만 자족도시 구현을 위해 기술협력을 하기로 한 만큼 한국건설감정사회가 보유한 우수한 기술 능력과 풍부한 현장 경험으로 파주시 건설기술 분야의 전문 역량과 건설 공정의 효율성이 높아지길 기대한다"고 말했다.
파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
