연천군, '제 1회 연천사랑 전국 어린이 사생대회' 신청 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군이 광복 80주년을 기념하고 미래 세대에게 광복의 의미와 평화·자유의 가치를 전하기 위해 '제1회 연천사랑 전국 어린이 사생대회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

'제1회 연천사랑 전국 어린이 사생대회' 포스터. 연천군 제공

AD

이번 대회는 '광복·평화·자유' 3가지 키워드를 중심으로, 어린이들이 자유롭게 상상력을 발휘해 그림으로 표현하는 행사다. 장소는 구석기 문화유산으로 유명한 연천 전곡리 유적에서 열린다.

참가 신청은 7월 21일부터 9월 1일까지이며, 유치부(2019년 이후 출생)와 초등부(2013~2018년 출생) 어린이라면 전국 누구나 무료로 참여할 수 있다. 신청은 전국 어린이 사생대회 네이버 폼에서 가능하다.

대회는 9월 6일 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며, 참가자는 미술도구, 돗자리, 도시락 등 개인 물품을 지참하면 된다. 도화지는 5절 규격으로 주최 측이 현장에서 배부한다.

작품은 유치부·초등 저학년·초등 고학년 3개 부문으로 나누어 심사하며, 부문별 1등은 연천군수상과 상금 30만원, 2등은 연천군의회 의장상과 상금 20만원, 3등은 연천교육지원청 교육장상과 상금 10만원이 수여된다. 이외 27명은 입선으로 상장과 기념품을 받는다. 부문별 수상자는 총 30명, 전체 수상자는 90명이다.

심사는 현장 투표와 한국미술협회 회원 등의 전문가 심사를 병행하며, 두 결과를 합산해 최종 수상작을 결정한다. 완성된 작품은 9월 13일부터 20일까지 전곡리 유적에서 전시되며, 9월 20일 오후 6시 시상식에서 최종 결과가 발표된다.





AD

김덕현 연천군수는 "이번 대회는 아이들이 예술을 통해 광복의 역사와 평화의 소중함을 자연스럽게 배우는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "전국의 많은 어린이가 참여해 연천에서 즐겁고 의미 있는 하루를 보내길 바란다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>