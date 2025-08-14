국민의힘 "오늘 특검 항의 방문 않기로…18일 추가 의총"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"합동연설회 폭우 등 고려…내주 추가 논의"

국민의힘이 김건희 특검의 당사 압수수색에 반발해 검토했던 특검 항의 방문 계획을 취소했다. 대신 오는 18일 의원총회를 열고 대응책 논의를 이어가기로 했다.

14일 박성훈 국민의힘 수석대변인은 여의도 당사에서 긴급 의총을 마치고 기자들과 만나 "오늘 전당대회 합동 연설회와 폭우 예고를 종합 고려해 오후 특검 방문을 취소했다"고 밝혔다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표를 비롯한 당 소속 의원들이 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 긴급의원총회에서 구호 제창을 하고 있다. 2025.8.14 김현민 기자

특검은 13일 오전 국민의힘 중앙당사에 수사관을 보내 500만명에 이르는 전체 당원 명부 제출을 요구했다. 당원명부와 통일교 신도 명단을 대조해 통일교·건진법사 청탁 의혹을 수사하려는 취지다. 그러나 국민의힘에서 자료 제출을 거부하면서 이날 새벽 1시경 철수했다.

전날 저녁부터 밤새 당사를 지키던 당 지도부는 이날 오전 같은 장소에서 비상대책의원회의와 의총을 잇따라 열었다. 특검의 압수수색에 대한 대응책을 논의하기 위해서다.

박 수석대변인은 "의총에서 특검의 반헌법적 폭거와 법원의 무리한 영장 발부에 대한 의원들의 공감대가 있었다"며 "다음 주 월요일에 추가 의총을 이어가기로 했다"고 전했다.





통일교 관련 의혹에 대해서는 소명할 계획이 없다고 선을 그었다. 박 수석대변인은 "팩트와 다른 내용이라 소명할 계획이 없다"며 "중요한 것은 특정 종교인들이 당원으로 가입돼 있는지 확인하겠다면서 500만 당부를 통째로 가져가겠다는 것은 폭거"라고 강조했다.





