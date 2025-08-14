대전~오송 B1 노선, '대전 0시 축제' 기간 증편 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복절·주말 배차간격 13분→10분 단축

대전에서 ~오송을 오가는 B1 노선의 배차간격이 '대전 0시 축제' 기간 동안 13분 간격에서 10분 간격으로 단축 운행되며 차량 5대를 추가 투입한다.

15일 광복절과 주말 동안 급증할 것으로 예상되는 교통 수요에 대응하고, 탑승객 증가로 인한 무정차 통과를 방지하기 위해 증편을 실시하게 됐다.

이에 따라 B1 노선은 대전역 기준 첫차는 오전 5시 30분, 막차는 밤 11시 40분에 출발한다. 오송역 기준 첫차는 오전 5시 20분, 막차는 밤 11시 30분이다.

대전시는 '0시 축제'가 광역권으로 인기가 확대됨에 따라 대중교통 이용객이 크게 늘 것으로 전망했다.

이장우 대전시장은 "축제 방문객들이 더 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 배차간격을 줄였다"며 "광복절과 주말 기간 시민과 관광객이 불편 없이 축제를 즐길 수 있도록 대중교통 편의를 강화했다"고 설명했다.





그러면서 "앞으로도 대전과 세종 등 인근 지역 간 연계 교통 서비스를 지속해서 개선하겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

