美 재무도 금리인하 압박…"9월 빅컷 시작해 최대 1.75%P 내려야"

베선트, 블룸버그TV 인터뷰

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 미 연방준비제도(Fed)가 9월 '빅컷(0.5%포인트 금리 인하)'을 시작으로 금리를 최대 1.75%포인트 인하해야 한다고 13일(현지시간) 주장했다.

베선트 장관은 이날 블룸버그TV 인터뷰에서 "9월 50bp(1bp=0.01%포인트) 인하를 시작으로 일련의 금리 인하가 이어질 수 있다고 생각한다"며 "어떤 모델을 보더라도 금리를 아마 150~175bp 낮춰야 할 것"이라고 밝혔다.

현재 연 4.25~4.5%인 기준금리를 2.5~2.75% 수준까지 낮춰야 한다는 주장이다.

그는 Fed가 지난달 30일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 당시 이틀 뒤 발표된 고용 지표 악화 통계를 미리 알았다면 금리를 인하했을 것이라는 기존 입장을 재확인했다. 이어 "6월과 7월에 모두 금리를 인하했을 가능성이 있다"고 강조했다.

앞서 지난 1일 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 7월 고용 보고서를 발표하며 지난 5월과 6월 고용 수치를 대폭 하향 조정했다. 노동시장이 위축되면서 Fed가 물가 억제보다 경기 둔화 위험에 대응해 금리를 낮췄을 것이란 게 베선트 장관의 관측이다. 그는 전날 폭스뉴스 인터뷰에서도 9월 빅컷을 촉구했다.

베선트 장관은 그동안 Fed의 통화정책 독립성을 '보석함'에 비유하며 미래의 정책 결정에 대한 언급을 자제하겠다고 밝혔지만, 향후 금리 경로에 대한 구체적인 입장을 노골적으로 드러내는 모습이다.

그는 또 2026년 5월 임기가 만료되는 제롬 파월 Fed 의장의 후임으로 현직 Fed 위원과 민간 부문 인사를 포함해 10~11명의 후보를 검토하고 있다고 밝혔다. 다만 구체적인 명단은 공개하지 않았다.





아울러 아드리아나 쿠글러 전 Fed 이사의 후임으로 지명된 스티븐 미란 Fed 이사는 잔여 임기인 내년 1월까지만 근무할 것이라고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

