수입물가, 6개월 만에 올랐다…소비자물가 상승 압력 받나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

수입 물가, 전월 대비 0.9% 상승

국제유가와 원·달러 환율 모두 오른 영향

8월 현재까지 상반된 움직임…지켜봐야

수입 물가가 6개월 만에 상승 전환했다. 수입 물가에 큰 영향을 주는 국제유가와 원·달러 환율이 모두 오른 영향이다. 다만 추세 상승으로 이어져 소비자물가에 상승 압력으로까지 작용할지는 상황을 좀 더 지켜봐야 한다는 진단이다.

AD

14일 한국은행이 발표한 '2025년 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)'에 따르면 지난달 수입 물가(원화 기준)는 전월 대비 0.9% 상승했다. 전년 동월 대비로는 5.9% 내렸다. 국제유가와 원·달러 환율이 모두 오르면서 이 같은 결과가 나왔다. 지난달 월평균 두바이유 가격은 배럴당 70.87달러로 지난 6월 69.26달러 대비 2.3% 올랐다. 원·달러 평균환율 역시 6월 1366.95원에서 7월 1375.22원으로 0.6% 상승했다.

용도별로는 원재료가 원유 등 광산품을 중심으로 전월 대비 1.5% 상승했다. 중간재는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 화학제품 등이 오르며 전월 대비 0.6% 뛰었다. 자본재와 소비재는 전월 대비 각각 0.5% 올랐다. 환율 효과를 제외한 계약통화 기준 지난달 수입 물가는 전월 대비 0.3% 상승했다. 전년 동월 대비로는 6.2% 내렸다.

수입 물가 상승이 추세적으로 이어질지는 지켜봐야 한다는 분석이다. 수입 물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영되므로 수입 물가의 추세 상승은 소비자물가에 상승 압력으로 작용할 수 있다. 이문희 한은 경제통계 1국 물가통계팀장은 "수입 물가에 큰 영향을 주는 국제유가와 원·달러 환율이 8월 들어 현재까지 상반된 움직임을 보인다"며 "두바이유 가격은 전월 대비 다소 하락했으나 원·달러 환율은 상승한 상황"이라고 짚었다. 두바이유 가격은 1~12일 전월 평균 대비 1.1% 하락했고, 원·달러 환율은 1~13일 전월 평균 대비 1.0% 상승했다. 이 팀장은 "대내외 여건의 불확실성 역시 있기 때문에 (추세 상승 등 상황은) 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다"고 말했다.

지난달 수출 물가는 원·달러 환율이 상승한 가운데 컴퓨터·전자 및 광학기기, 석탄 및 석유제품 등이 오르며 전월 대비 1.0% 상승했다. 전년 동월 대비로는 4.3% 내렸다. 품목별로는 농림수산품이 전월 대비 4.2% 올랐다. 공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기, 석탄 및 석유제품 등을 중심으로 전월 대비 1.0% 상승했다. 지난달 계약통화 기준 수출 물가는 전월 대비 0.4% 상승했다. 전년 동월 대비로는 4.3% 하락했다.

수출입 변동 상황을 보여주는 수출물량지수는 7월 지난해 같은 달 대비 8.2% 상승했다. 컴퓨터·전자 및 광학기기, 운송장비 등이 증가한 영향이다. 수출금액지수는 4.3% 올랐다. 같은 기간 수입물량지수는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 기계 및 장비 등이 증가해 7.8% 상승했다. 수입금액지수는 1.8% 올랐다.





AD

7월 순상품교역조건지수는 수입 가격(-5.6%)이 수출 가격(-3.6%)보다 더 크게 내려 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 소득교역조건지수는 순상품교역조건지수(2.1%)와 수출물량지수(8.2%)가 모두 올라 10.5% 상승했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>