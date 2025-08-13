[내일날씨] 중부는 물폭탄, 남부는 찜통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목요일인 14일 중부지방에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리겠다.

중부지방은 대체로 흐리겠고 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

14일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도 50~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~100㎜(많은 곳 강원 중·북부 내륙 150㎜ 이상), 강원 북부 동해안 10~40㎜, 강원 중·남부 동해안 5~20㎜다.

서울 종로 경복궁을 찾은 관광객들이 비를 피해 이동하고 있다. 조용준 기자

충남 북부와 충북 중·북부는 30~80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상), 대전·세종·충남 남부·충북 남부·전북 동부 내륙·광주·전남·대구·경북·울산·경남 내륙은 5~40㎜의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

광주와 전남 내륙·전북 내륙·경남 내륙·대구·경북 내륙에는 5~40㎜, 제주도 산지에는 5~20㎜의 소나기가 내릴 것으로 예상된다.

수도권, 강원도, 충청권에는 14일 오전까지 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 예보돼 안전사고에 유의해야 한다.

비가 내리는 동안에는 기온이 다소 내려가지만, 전국 대부분 지역에서 당분간 최고 체감온도가 31도 이상 오르며 무더위가 이어진다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 28~34도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역 '좋음' 수준을 유지할 전망이다.





바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5~2.0m로 예측된다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

