구미시, 지산동에 ‘현대식 농기계임대센터’ 건립

51억 투입·2026년 준공 목표

경북 구미시가 농업 현장의 목소리를 반영해 같은 지역에 대규모 농기계임대사업소를 신축한다. 총사업비 51억원을 투입해 지산동에 현대식 임대센터를 조성, 중소농가의 영농비 절감과 농촌 서비스 불균형 해소를 목표로 한다.

경북 구미시 농기계 임대사업장

시는 2025년 제1회 추가경정예산에서 부지 매입비 6억8000만원을 확보했으며, 사업 부지는 3147㎡ 규모다. 오는 하반기 실시설계를 마무리하고 내년 착공해 2026년 준공을 계획하고 있다.

현재 구미시는 선산읍과 구미 산둥은 2곳에서만 농기계임대사업소를 운영하고 있어 같은 지역 농업인들이 긴 이동 거리로 불편을 겪어왔다. 이번 사업소는 같은 지역 중심부인 지산동에 위치해 접근성이 뛰어나며, 인근 고아읍을 포함한 약 2000여 농가가 실질적 수혜를 볼 것으로 전망된다.

신축 시설에는 대형 농기계 보관창고, 정비도, 사무공간 등 현대식 설비가 갖춰지며, 임대·정비·보관이 통합 운영되는 효율적인 시스템이 구축된다. 이를 통해 농기계 가동률과 관리 효율을 동시에 높일 수 있다는 평가다.

구미시는 준공 이후에도 농기계 수요 증가에 대응해 노후 장비 교체, 스마트농기계 도입, 임대 장비 확충 등 서비스를 지속 강화할 계획이다.





김장호 구미시장은 "이번 사업은 농업인들이 체감할 수 있는 실질적인 변화"라며 "앞으로도 현장 중심의 행정을 통해 농기계 임대 서비스 품질을 한층 높여가겠다"고 강조했다.





