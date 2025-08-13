빌라·오피스텔 '미리내집' 149가구 입주자 모집…아파트 시세 절반

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시, 8월29일 모집공고 예정

9월17~19일 3일간 청약 접수

출산 후 아파트 미리내집 이주 신청 가능

서울시가 신혼부부들을 위한 장기전세주택 '미리내집' 유형을 확대해 공급한다. 다세대·오피스텔 ·도시형 생활주택 등을 포함해 신혼부부들의 주거 부담을 해소하기 위해서다.

지난 7월 광진구 자양동 ‘미리내집’을 방문한 오세훈 서울시장이 입주자 부부와 대화를 나누고 있다. 서울시 제공

서울시는 오는 29일 미리내집 7개소, 149가구 입주자 모집을 공고하고 다음달 17일부터 19일까지 사흘간 입주자 신청을 받는다고 13일 밝혔다.

이번에 공급되는 미리내집 가구수는 송파구 문정동(16가구)과 △영등포구 당산동6가(11가구) △광진구 중곡동(23가구) △동작구 상도동(10가구) △중랑구 상봉동(53가구) △강북구 우이동(30가구) △강서구 화곡동(6가구) 등 총 149가구다.

비아파트 미리내집은 신축 아파트 임대보증금 마련이 어려운 신혼부부들을 위해 선택의 폭을 넓히기 위해 도입됐다. 주거형 오피스텔, 도시형생활주택 등 매입임대주택과 연계한 주택으로, 주변 아파트 시세 대비 임대보증금이 50% 수준으로 저렴하다.

미리내집의 출산 후 인센티브도 적용된다. 매입임대주택 거주 중 자녀를 출산하면 10년 거주 후 장기전세주택으로 우선 이주를 신청할 수 있다. 신혼부터 출산 후 자녀 성장 단계별로 주거 연속성이 보장된다.

시는 앞으로도 미리내집 연계형 매입임대주택을 교통 접근성이 좋은 입지에 빌트인 가전 등 고급 사양으로 조성할 계획이다. 기존 공공임대주택과 차별화된 주거 환경을 제공한다는 목표다.

이날 오세훈 시장은 송파구 문정동 '미리내집' 르피에드 주거용오피스텔을 방문해 현장을 점검했다. 오 시장은 실제 공급되는 주택의 품질과 입지 조건, 커뮤니티 시설 등을 직접 확인하고 신혼부부들의 주거 수요에 부합하는지 등을 살폈다.





송파구 문정동 652-3에 위치한 미리내집은 주거용 오피스텔로 총 262가구 중 이번에 16가구가 공급된다. 문정역에서 도보 6분 거리의 초역세권으로 3번 출구에서부터 건물까지 지하로 연결된다. 지상 1~2층은 근린생활시설, 3층은 입주민들이 공동으로 이용할 수 있는 커뮤니티시설(피트니스룸, 수영장 등)로 구성돼 있다. 방 2개에 에어컨, 인덕션 등이 풀옵션으로 갖춰져 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

