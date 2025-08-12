kt 밀리의서재, 올해 상반기 누적 매출 407억원…"역대 최대 기록"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 누적 매출 407억원, 영업익 85억원

2분기 매출 207억원, 영업익 47억원

22년 영업익 흑자전환 후 13분기 연속 성장

"기존 구독자 락인효과, 신규 구독자 유입"



독서 플랫폼 kt 밀리의서재가 올해 2분기 누적 매출 407억원, 누적 영업이익 85억원으로 창립 이래 역대 최대 분기 실적을 달성했다고 12일 밝혔다. 이는 전년 동기 누적 대비 각각 17%, 29% 증가한 수치다.

밀리의서재에 따르면 2분기 매출은 207억원으로, 178억원으로 집계된 전년 동기 대비 16% 성장세를 보였다. 2분기 영업이익은 47억원으로 37억원으로 집계된 전년 동기 대비 28% 상승했다.

밀리의서재는 지난 2022년 2분기, 영업이익 흑자 전환 후 올해 2분기까지 연속 13분기 성장세를 유지하고 있다.

밀리의서재는 기존 구독자 락인효과(Lock-inEffect)와 신규 구독자(누적 기준) 유입이 유의미한 성과를 만들었다고 분석했다. 특히 지난 6월, 구독료 인상 예고 이후 기존 사용자들의 구독 유지와 신규 고객들의 선제적 가입이 대거 이뤄진 것으로 판단했다.

아울러 독서 경험 중심 서비스 강화도 일정 부분 긍정 영향을 미친 것으로 추정했다. 밀리의서재는 최근 인공지능(AI)을 활용해 개인별 맞춤형 독서를 돕는 'AI 독파밍' 서비스와 독서할 수 있는 오프라인 공간인 '밀리플레이스'를 선보인 이후 구독자가 꾸준하게 증가했다고 설명했다.





밀리의서재는 지난 6월 말 웹소설 서비스를 시작했으며, 앞으로 웹툰 서비스를 추가 론칭할 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

