미래세대·글로벌까지 확장한 SOVAC… 사회문제 해결 머리 맞댄다

25일부터 이틀간 삼성 코엑스서 개최

AI 활용 프로그램·한·일 협력 세션 신설

사회적가치(SV) 플랫폼 'SOVAC 2025'가 미래세대와 글로벌 참여를 확대해 사회문제 해결과 지속가능한 성장을 논의한다.

SOVAC 사무국은 오는 25일부터 이틀간 서울 삼성동 코엑스에서 '지속가능한 미래를 디자인하다'를 주제로 SOVAC 2025가 열린다고 12일 밝혔다. 행사에는 사회적기업·소셜벤처·비영리조직 등 180여개 파트너사가 참여한다.

SOVAC은 최태원 SK그룹 회장이 제안해 2019년 시작된 행사로, 사회적가치 창출 방안을 모색하는 민·관·시민 교류의 장이다. 지난해부터 대한상공회의소와 '대한민국 사회적가치 페스타'를 공동 주관하고 있다.

올해는 ▲고령화 사회 시니어 자립 ▲청년·로컬 동반성장 ▲사회적 금융 활성화 등을 주제로 14개 강연·토론 세션을 진행한다. 사회적가치 생태계 리더와 정부 관계자가 참여하는 'SOVAC 플래그십 세션'이 신설된다.

미래세대 참여 확대를 위해 'SKT FLY AI X SOVAC 챌린저' 프로그램이 처음 마련된다. 대학생 66명이 인공지능(AI)을 활용해 기후위기, 고령화, 장애인 고용 등 사회문제 해결 방안을 제시한다. 일본 사회적기업·임팩트 투자 관계자와 협력 방안을 논의하는 글로벌 세션도 진행된다.

이 밖에 50여개 사회적기업이 참가하는 기부 바자회, '카카오같이가치' 플랫폼을 통한 기부 캠페인, 110여개 기업·기관의 사회문제 해결 활동 전시·홍보 부스 등이 운영된다.





SOVAC 관계자는 "SOVAC은 앞으로도 사회적가치를 확산하고 사회문제 해결을 위해 노력하는 다양한 이해관계자가 참여해 소통하고 협력하는 축제의 장(場)으로 성장·진화할 것"이라고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

