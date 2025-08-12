크리스탈신소재, 차세대 코팅 운모 테이프 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

크리스탈신소재는 다년간 축적된 기술을 기반으로 최근 2세대 코팅 운모 테이프를 새롭게 출시했다고 12일 밝혔다.

운모 테이프는 케이블 시장에서 수요가 급증하고 있다. 하지만 기존 운모 테이프는 고속 랩핑 문제를 해결할 수 있어도 코팅의 기계적 성능이 다소 부족했다. 코팅 손상이나 호환성 문제가 발생하면서다.

크리스탈신소재가 선보인 2세대 코팅 운모 테이프는 특수 운모지를 기본으로 유리섬유 천을 보강재로, 나노 무기질 소재를 코팅층으로 한 고성능 운모 테이프로 더욱 안정적인 성능과 향상된 내화 성능을 자랑한다.

무기질 성분을 유지하며 유기 캐리어를 강도가 더 높은 복합 신소재로 교체해 관련 첨가제를 적용하는 코팅층의 기계적 성능을 한층 강화했다.

내부 테스트 결과 차세대 코팅 운모 테이프의 인장 강도가 크게 향상돼 유리섬유의 완전성을 효과적으로 보호한다는 결과를 도출했다.

기존의 운모 테이프와 달리 이 제품은 유리섬유 비산이나 운모 박리 문제가 없어 권취 효율과 품질을 높일 수 있다. 또한 이전 세대 코팅 운모 테이프 사용 중 발생한 문제들을 효과적으로 방지 할 수 있다.

크리스탈신소재의 차세대 코팅 운모 테이프는 또한 랩핑이 뛰어나 단일층 랩핑만으로 IEC60331 내화 테스트를 쉽게 통과할 수 있다. 이를 통해 내화 재료 비용과 인건비를 크게 절감할 수 있다.

크리스탈신소재 관계자는 "당사는 세계 최대 인공 합성 운모 제품 생산 기업으로서 국가·성·시·현 등 여러 곳에서 과학기술 성과상을 수상했다"라며 "연구개발 역량과 수십 건의 발명 특허와 및 실용 신안 특허를 가지고 있다"고 말했다.

이어 "이중 인공 합성 운모를 비롯한 10여 개 기술은 국제적으로 앞서거나 국내 최고 수준에 도달했다"라며 "현재 시장에 차세대 운모 테이프를 홍보하는 데 주력하고 있고 이를 통해 운모 테이프 매출의 추가 성장을 기대하고 있다"고 덧붙였다.

한편 프로스트앤설리번의 연구에 따르면 2023년부터 세계 운모 소재 시장의 연평균 성장률은 18%로, 2027년 시장 규모는 418억1000만위안에 이를 전망이다. 이 중 내화 절연재의 시장 규모는 355억6400만 위안이 예상된다.





크리스탈신소재는 'AI+소재' 전략으로 산업 연구개발 및 생산 시스템의 전면적인 업그레이드를 하고 있고, 2차원 소재 제품 연구개발에 집중하면서 주력 사업을 중심으로 확장해 나가고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

