트럼프 "금은 관세 부과 안 할 것"…시장 혼란 진화

SNS 통해 성명 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 금에는 관세가 부과되지 않을 것이라고 11일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 이같이 전했다.

앞서 지난 8일 미국 세관당국이 1㎏ 금괴와 100온스 금괴를 관세 부과 품목으로 분류했다는 언론 보도가 나오자, 금 가격이 사상 최고치를 돌파하는 등 금 거래를 둘러싼 불확실성이 커졌다. 1㎏ 금괴는 세계 최대 금 선물 시장인 뉴욕상품거래소에서 가장 널리 거래되는 상품이다. 이에 더해 미국이 세계 최대 금 정제국인 스위스에 39%의 상호관세를 부과하면서, 골드바에도 이같은 초고율 관세가 부과될 것이란 우려가 제기됐다.

금 관세 부과 방침에 시장이 혼란에 빠지자 트럼프 대통령은 이날 금을 관세 부과 대상에서 제외한다고 확인하면서 진화에 나선 것으로 풀이된다.





금은 금융자산이자 글로벌 통화로서의 기능을 지니고 있어 관세가 부과되는 구리 등 일반 원자재와는 성격이 다르다. 전문가들은 만약 금에 관세가 부과될 경우 전 세계 금 거래 및 시장 안정성에 큰 혼란이 초래될 수 있다고 우려해왔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

