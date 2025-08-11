"하늘에서 불덩어리가 떨어져요"…알고 보니 지구보다 더 오래된 운석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

45억6000만년 전 형성 추정

지구보다 2000만년 오래돼

지난 6월 미국 조지아주의 한 가정집에 떨어진 운석이 지구보다 더 오래된 것으로 밝혀졌다.

11일(현지시간) 영국 가디언 등 외신은 이 운석이 45억6000만년 전 형성된 것으로 추정된다고 보도했다.

이 운석은 지난 6월 26일 오후 12시 25분쯤 미국 조지아주 애틀랜타 교외 헨리 카운티 맥도너에 있는 한 가정집에 떨어졌다. 당시 하늘을 가로지르는 화염운이 목격돼 조지아주를 비롯한 사우스캐롤라이나, 테네시주 등에는 수백 건의 신고가 들어오기도 했다. 당시 운석의 낙하 모습을 담은 영상을 보면 상공에서 커다란 불덩어리가 초당 1㎞ 이상의 속도로 이동하다 공중에서 폭발했다. 남은 조각은 주택 지붕을 뚫고 천장, 바닥을 관통해 콘크리트까지 훼손했다. 그러나 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

지난 6월26일(현지시간) 오후 12시25분쯤 미국 조지아주 애틀란타 교외 맥도너에서 목격된 운석 낙하 장면. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

방울토마토 크기인 이 운석은 무게 약 23g이다. 이후 운석 조사에 착수한 조지아 대학 연구팀은 이 운석이 석질운석인 '콘드라이트(chondrite)'로 지구보다 약 2000만년 이상 오래된 약 45억6000만년 전 형성된 것이라고 밝혔다. 또 해당 운석은 소행성대(화성과 목성 사이)에 있던 천체의 파편으로 약 4억7000만년 전 일어난 소행성 충돌로 생겨난 것으로 추정된다. 연구팀은 이 운석에 낙하 지역명을 딴 '맥도너 운석'이라는 이름을 붙이기 위한 공식 명명 절차를 진행 중이다.

조지아대 스콧 해리스 교수가 운석 조각을 손에 들고 있다. 조지아대 홈페이지

조사를 이끈 조지아대학 지질학자 스콧 해리스 교수는 "이 운석은 소행성대에서 온 것으로 태양계의 긴 역사를 가지고 있다"면서 "운석이 떨어진 가정집 거실에는 여전히 우주먼지가 남아있다"고 밝혔다. 이어 "예전에는 (운석 관측 사례가) 몇십 년에 한 번 정도 일어나던 일이었지만, 오늘날에는 현대 기술과 적극적인 시민 제보 덕분에 과거보다 더 자주 회수할 수 있게 됐다"고 설명했다. 이 운석은 조지아주 역사상 27번째로 회수된 운석이고, 목격된 낙하 사례로는 6번째다.





운석은 지구 밖에서 기원해 대기권을 통과해 지표면까지 도달한 암석을 말한다. 별똥별(유성)은 대부분 대기 마찰로 타서 사라지지만 일부 조각은 완전히 타지 않고 지표에 떨어져 운석이 된다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

