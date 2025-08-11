IBK기업은행, 해외 유학생 송금 90% 환율우대 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이벤트 기간 송금 횟수, 금액 제한 없어

IBK기업은행은 가을 신학기를 맞아 유학생과 해외에 체재 중인 고객을 대상으로 'IBK에서 유학생 송금하면 환율 우대 90%' 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 미화(USD)로 해외유학생(체재비) 해외송금을 보내는 개인 고객을 대상으로 오는 10월2일까지 진행한다. 이벤트 기간 송금 횟수와 금액에 제한 없이 90% 환율 우대가 제공되며 영업점 창구와 비대면 채널에서도 동일하게 적용된다.

기업은행 관계자는 "9월 신학기를 앞두고 학비를 송금하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객에게 다양한 서비스와 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





이벤트의 자세한 내용은 기업은행 홈페이지, 모바일뱅킹 i-ONE뱅크(개인) 등에서 확인할 수 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

