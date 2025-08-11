TIGER 은행고배당플러스TOP10, 순자산 6000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 'TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF' 순자산이 6000억원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 8일 기준 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 순자산은 6970억원이다.

TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF는 국내 대표 고배당 은행주 10개 종목에 집중 투자한다. 3년 연속 현금배당을 실시한 종목 중 예상 배당수익률이 높은 종목을 선별해 편입한다. KB금융과 우리금융, 하나금융, 신한지주 등 유동시가총액 5000억원 이상 금융지주와 함께 고배당 보험주인 삼성화재, 삼성생명 등을 포함한다.

편입종목은 최근 정부가 추진 중인 개정안에 따라 향후 배당 확대를 통한 세제 혜택을 받을 것으로 보인다. 개정안에는 배당성향 40% 이상이거나, 배당성향 25% 이상이면서 3년 평균 대비 배당을 5% 이상 늘린 상장법인의 배당을 분리과세 대상으로 포함하는 내용이 담겨있다. 자사주 의무소각 관련 법안이 통과될 경우 자사주 매입 정책이 기업가치 제고에 긍정적으로 작용할 전망이다.

정책 모멘텀으로 인해 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF는 월배당 ETF 투자자에게 더욱 주목받을 것으로 보인다. 실제 주요 편입 종목의 예상 분기 배당금과 전망치가 상향되면서 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 월 분배금도 기존 68원에서 70원으로 상향 조정된다.

미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "은행주에 대한 정책 기대가 이어지는 만큼 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF는 자본차익과 인컴 수익 모두에서 성장 가능성이 크다"고 말했다. 이어 "배당의 성장 가능성과 지속 가능성을 모두 고려한 상품으로 배당 포트폴리오를 구축해야 전체 포트폴리오가 안정화되는 효과와 함께 다양한 재투자 전략을 세울 수 있다"고 말했다.

미래에셋자산운용은 안정적이고 지속가능한 월배당 투자를 위한 'TIGER의 시그니처 월배당 ETF 7'를 제안했다.





배당의 성장성과 지속 가능성을 기준으로 선별한 TIGER 시그니처 월배당 ETF 7은 ▲TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF ▲TIGER 코리아배당다우존스 ▲TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 ▲TIGER 배당커버드콜액티브 ▲TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ▲TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ▲TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 등이다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

