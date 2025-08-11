경복궁 석축에 '트럼프' 낙서한 70대 남성 체포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 오전 광화문 석축에 가림막을 설치됐다. 국가유산청

서울 경복궁 광화문 석축에 낙서를 한 70대 남성이 현장에서 붙잡혀 경찰에 넘겨졌다.

국가유산청에 따르면 11일 오전 8시 10분쯤 서울에 사는 79세 남성 A씨가 광화문 아래 석축 기단에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령∼'이라는 글을 쓰는 것을 현장 근무자가 발견해 상황실에 보고했다. A씨는 곧바로 제지됐으며 경찰에 인계됐다. 낙서한 이유와 배경은 확인되지 않았다.

국가유산청은 국립고궁박물관 유물과학과 보존처리 전문가와 함께 이날 중 낙서를 제거할 예정이다. 관계자는 "''문화유산 보존 및 활용에 관한 법'에 따라 원상 복구 명령과 복구 비용 청구가 가능하다"며 "조선 왕조의 법궁인 경복궁 훼손 행위에 대해 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.





경복궁은 2023년 말에도 낙서 피해를 입었다. 당시 10대 청소년이 '낙서하면 300만원을 주겠다'는 제안을 받고 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 스프레이 낙서를 남겼으며, 이를 지우는 데 약 1억3100만원이 소요된 것으로 추산됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

