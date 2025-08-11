채상병 특검, 임성근 전 사단장 3차 소환…"진술거부권 피의자 권리"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해병대 채상병 순직사건 수사외압 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이 11일 오전 임성근 전 해병대 1사단장을 3차 소환했다.

임성근 전 해병1사단장이 11일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사 사무실로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 윤동주 기자

임 전 사단장은 이날 오전 9시께 서울 서초동 특검 사무실에 나왔다. 지난달 2일과 지난 7일에 이에 세 번째 피의자 조사다. 그는 업무상 과실치사, 직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받고 있다.

임 전 사단장은 최근 특검 조사에서 진술을 거부하고 있는 이유에 대해선 "진술거부권은 헌법과 형사소송법에 보장된 피의자의 권리"라며 "그간의 조사와 국회 청문회 등에서 수천번 소명했고, 증거에 의해 진실을 밝히는 것은 수사기관의 몫"이라고 말했다. 그러면서 "모든 진술을 거부한 것이 아니라 선택적으로 거부했다"고 했다.

또 그는 구명로비 의혹이 제기된 윤석열 전 대통령의 사법연수원 동기 고석 변호사와는 일면식도 없으며, 2023년 8월 1일 사촌동생인 박철완 검사를 만난 것은 변호사를 소개받기 위한 것이었다고 주장했다.

임 전 사단장은 2023년 7월 19일 경북 예천군 수해 현장에서 순직한 채상병의 상급 부대장으로, 구명조끼 등 안전 장비를 지급하지 않고 무리한 수색 작전을 지시했다는 업무상 과실치사 등 혐의를 받고 있다. 또 그는 해병대 수사단 초동 조사에서 혐의자로 적시됐다가 이른바 'VIP 격노' 이후 혐의자에서 제외됐는데, 이 과정에서 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 영향력을 행사한 것 아니냐는 구명 로비 의혹도 받는다.





특검팀은 이날 임 전 사단장을 상대로 업무상 과실치사 혐의와 김 여사 측근을 통한 구명 로비 의혹, 사건 직후 사고 경위 허위 보고 의혹 등을 집중 추궁할 예정이다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

