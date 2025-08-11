'품절사태' 스타벅스, '더 멜론 오브 멜론 프라푸치노' 판매 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 100만잔 이상 팔려, 멜론 한통 형상화

지난달 재출시 후 당일 프라푸치노 판매량 1위

스타벅스 코리아는 일시 판매 중단한 '더 멜론 오브 멜론 프라푸치노'를 11일부터 전국 매장에서 다시 판매한다고 밝혔다. 지난달 재출시 직후 인기를 끌며 품절 사태를 빚었던 메뉴다.

AD

지난해 100만 잔 이상 판매된 '더 멜론 오브 멜론 프라푸치노'는 멜론 한 통을 형상화한 비주얼과 청량한 맛이 특징이다. 지난달 재출시 당일 프라푸치노 카테고리 판매량 1위를 기록하며 입소문을 탔다.

특히 무더위와 프라푸치노 출시 30주년을 기념한 '프라푸치노 30 위켄드' 이벤트로 수요가 폭발했다. 매주 금일 오후 2~5시 프라푸치노와 블렌디드 전 음료를 30% 할인, 약 일주일간 전국 상당수 매장에서 품절됐다.

스타벅스는 이에 원부재료를 긴급 확보해 이날부터 판매를 재개했다. 오는 14일까지 스타벅스 카드로 해당 제품을 결제하면 별 3개를 즉시 추가 적립하는 혜택도 제공한다.

지난달 스타벅스 프라푸치노 판매량은 전년 대비 두 배 이상 증가하며 역대 최고치를 기록했다. '프라푸치노 30 위켄드'와 함께 시럽·드리즐·자바칩 등을 적용한 '랜덤 프라푸치노'(6500원) 이벤트도 판매 호조를 이끌었다. 가장 많이 팔린 제품은 '자몽 망고 코코 프라푸치노'로, 한 달간 약 120만 잔이 판매됐다. 이어 '카페 브륄레 프라푸치노'와 '제주 말차 크림 프라푸치노'가 뒤를 이었다.





AD

한편 '프라푸치노 30 위켄드' 이벤트는 오는 17일까지 진행된다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>