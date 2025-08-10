장성군, 일본뇌염 경보에 집중 방역

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취약지역 주 2회 소독·유충 서식지 차단

12세 이하 예방접종…예방수칙 준수 당부

전남 장성군이 10일 일본뇌염 감염 방지를 위해 집중 방역과 유충 구제 활동에 주력하고 있다고 밝혔다.

전남 장성군 방역차량이 여름철 모기 방제를 위해 도로변에 약제를 살포하고 있다. 장성군 제공

일본뇌염은 '작은빨간집모기'에 물려 감염되는 바이러스성 질환으로 고열, 경련, 혼수 등 중증 뇌염을 일으킬 수 있다. 질병관리청이 이달 1일 전국에 일본뇌염 경보를 발령함에 따라 장성군은 감염 취약지역을 중심으로 주 2회 방역소독을 실시하고 있다. 하수구, 정화조 등 유충 서식지도 빈틈없이 방역하고 있다.

예방백신 접종도 병행된다. 12세 이하 어린이는 일본뇌염 국가 예방접종 대상자이며, 해외 풍토병 지역 방문 예정자 등 고위험군 성인은 가까운 병·의원에서 유료 예방접종 상담을 받아야 한다. 접종 일정과 의료기관 안내는 장성군보건소 또는 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

모기에 물리지 않도록 하는 예방수칙 준수도 중요하다. 야간 야외활동을 자제하고, 불가피할 경우 밝은색 긴소매 옷을 착용해야 한다. 귀, 목, 발목 등 피부 노출 부위에는 모기 기피제를 사용하고, 가정 내 방충망은 뚫린 곳이 없도록 정비해야 한다.





군 관계자는 "비 온 후 기온 상승으로 모기 개체 수 증가가 우려되는 만큼 철저한 현장 방역을 시행하고 있다"며 해외여행 시 모기 물림에 주의하고, 의심 증상이 나타나면 즉시 가까운 병원에서 진료받을 것을 당부했다.





