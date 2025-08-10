17개국 로봇유망주 900명 대구 온다…엑스코서 로보월드컵 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로봇올림피아드 대회도 열려

전국 초중고 1300여명 참가

전 세계 로봇인재들이 한자리에 모여 AI·로봇 기술을 겨루는 축제가 대구에서 열린다. 대구시는 11일부터 15일까지 5일간 대구 엑스코에서 'FIRA 로보 월드컵 앤 써밋 2025'와 '2025 국제로봇올림피아드 한국대회 본선'을 동시에 개최한다.

이번 행사는 글로벌 로봇 스포츠 대회와 국내 최대의 학생 로봇대회를 한 자리에서 즐길 수 있는 특별한 무대가 될 것이다.

엑스코 전경

AD

올해 30주년을 맞은 'FIRA 로보월드컵 앤 써밋'에는 미국, 영국, 독일, 캐나다, 러시아, 중국, 대만, 이란, 브라질 등 전 세계 17개국 900여명의 로봇 유망주들이 참가해 직접 프로그래밍한 로봇으로 열띤 경쟁을 펼친다.

경기는 이족보행 자율로봇 '스포츠 리그', 자율주행차·스타트업 경진대회 등 '챌린지 리그', 드론 활용 실내 재난구조 레이싱 등 '에어 리그' , 청소년 창의과제 '청소년 리그' 등 4개 리그 46개 종목으로 진행된다.

대회가 한창인 14일에는 국내외 로봇 연구자와 학생 250여명이 참여하는 '써밋(SUMMIT)'이 열려, 로봇·AI 관련 정책 제안과 국제기술표준 논의가 이뤄진다.

한편, 세계로봇스포츠연맹(FIRA, 1996년 KAIST 김종환 교수 창립)은 매년 세계 회원국 중 개최 도시를 선정한다. 올해 대한민국 대구 개최에 이어, 내년에는 캐나다 마크햄에서 열릴 예정이다.

11일부터 14일까지는 '2025 국제로봇 올림피아드 한국대회 본선'도 함께 진행된다.

전국 초·중·고 학생 766개팀, 1300여명이 참가해 AI 자율주행, 로봇 애슬레틱스 등 10개 종목 29개 부문에서 그간 갈고닦은 실력을 겨룬다.

주요 종목인 AI 자율주행은 로봇이 조종없이 트랙을 따라 다양한 미션을 수행해야 하며, 로봇 애슬레틱스는 경로를 따라 최대한 빠르게 목적지로 이동하며 속도와 미션 수행을 겨루는 것으로, 두 종목 모두 높은 난이도만큼 참가자 간 치열한 경쟁이 예상된다.

특히, 올해는 시대의 흐름에 발맞춰 가상현실(VR)과 드론 기술을 접목한 '드림

이번 대회 결과, 상위 참가자에게는 오는 12월 호주에서 열리는 세계대회 본선 진출 자격이 주어진다.

한편, 대구시는 한국로봇산업진흥원을 비롯한 우수한 국책기관과 대학이 집적돼 있으며, 글로벌 대표 로봇기업인 HD현대로보틱스도 본사를 두고 있을 만큼, 로봇산업 육성 기반이 제대로 갖춰진 명실상부한 로봇산업 선도도시다.

현재 국내 최대 규모(5만여평)의 로봇실증 인프라 시설인 '국가로봇 테스트필드'를 구축중이며, 로봇 분야 최초로 'AI로봇 글로벌 혁신특구'로 지정돼 로봇기업의 해외시장 진출을 집중 지원하고 있다.

대구시는 이번 행사를 통해 미래 로봇산업을 이끌어갈 세계 인재들을 위한 교류의 장을 마련하고, 로봇 종주도시로서의 위상을 한층 강화할 계획이다.





AD

홍성주 대구시 경제부시장은 "이번 행사는 참가 학생들이 글로벌 수준의 로봇 경진 행사를 체험하며, 전 세계 로봇인과 함께 어우러져 글로벌 AI 로봇산업의 미래를 내다보는 의미 있는 자리가 될 것"이라며, "앞으로도 대구시는 대한민국 로봇산업을 이끌어 갈 혁신적인 로봇인재 양성과 로봇산업 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>