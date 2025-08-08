광주 광산구, 폭우 피해 접수 시작…16일까지 신고

공공·사유시설 전수조사
노후 시설·공사 중 건물은 제외
광주 광산구는 지난 3~7일 집중호우로 발생한 피해 규모를 확인하고 복구 계획을 수립하기 위해 공공·민간·사유 시설 전수조사에 착수한다고 8일 밝혔다.
도로·하천·하수도 등 공공시설은 각 관리 부서가 조사하며, 주택·농작물·농림시설·공장·소상공인 점포 등 사유 시설은 피해지역 동 행정복지센터가 피해 접수를 맡는다.
침수나 시설 파손 등 피해를 본 주민은 피해 면적과 물량을 확인하고, 관련 사진을 준비해 동 행정복지센터에 방문해 신고할 수 있다. 국민재난안전포털을 통한 온라인 접수도 가능하다. 조사는 오는 16일까지 진행된다.
지금 뜨는 뉴스
광산구는 시설물 노후나 관리 소홀로 인한 피해, 공사 중인 건축물 등은 조사 대상에서 제외한다고 밝혔다. 농작물 피해의 경우 풍수해·농업재해 보험 등 정책 보험 가입 여부를 확인해야 한다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>