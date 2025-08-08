광주 광산구, 폭우 피해 접수 시작…16일까지 신고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공·사유시설 전수조사

노후 시설·공사 중 건물은 제외

광주 광산구는 지난 3~7일 집중호우로 발생한 피해 규모를 확인하고 복구 계획을 수립하기 위해 공공·민간·사유 시설 전수조사에 착수한다고 8일 밝혔다.

광주 광산구 청사 전경.

도로·하천·하수도 등 공공시설은 각 관리 부서가 조사하며, 주택·농작물·농림시설·공장·소상공인 점포 등 사유 시설은 피해지역 동 행정복지센터가 피해 접수를 맡는다.

침수나 시설 파손 등 피해를 본 주민은 피해 면적과 물량을 확인하고, 관련 사진을 준비해 동 행정복지센터에 방문해 신고할 수 있다. 국민재난안전포털을 통한 온라인 접수도 가능하다. 조사는 오는 16일까지 진행된다.





광산구는 시설물 노후나 관리 소홀로 인한 피해, 공사 중인 건축물 등은 조사 대상에서 제외한다고 밝혔다. 농작물 피해의 경우 풍수해·농업재해 보험 등 정책 보험 가입 여부를 확인해야 한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

